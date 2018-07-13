Билеты во все музеи Москвы можно будет купить онлайн

Московские власти введут онлайн‐кассы к 2019 году во все городские музеи. Сейчас приобрести билет на вход дистанционно можно в 24 музеях столицы. Об этом сообщила пресс‐служба московской мэрии.

Власти Москвы продолжат работу по внедрению современных технологий в сферу музейного обслуживания. Уже в следующем году онлайн-продажа билетов будет доступна во всех городских музеях. Это более 40 учреждений культуры.

Также на сайтах музеев можно записаться на экскурсии, лекции и другие мероприятия.

Электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.

У жителей Московской области появилась возможность оформить регистрацию брака в исторических интерьерах музеев. Молодые могут провести церемонию в лучших традициях русской свадьбы, а также в исторических залах, где бывали Александр I и Наполеон Бонапарт.