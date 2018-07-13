Дарвиновский, Биологический и другие: в какие еще музеи можно купить билеты онлайн 

С начала года в 24 музеях, подведомственных Департаменту культуры Москвы, стал доступен сервис онлайн-заказа билетов. К примеру, это можно сделать на официальных сайтах Музея Москвы, Центрального выставочного зала «Манеж», Дарвиновского музея, Музея космонавтики, Государственного музея А. С. Пушкина, Дома-музея Марины Цветаевой и Государственного музея-заповедника «Царицыно».
«Современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса и привлекательности музеев нашего города», — рассказал генеральный директор агентства «Мосгортур» Василий Овчинников.
Электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.
На сайтах музеев Москвы также можно записаться на экскурсии, лекции, детские интерактивные программы и другие специальные мероприятия. Некоторые из них требуют предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте или по контактному телефону музея.
Модернизация билетной системы в музеях города началась в 2017 году после объединения Московского центра музейного развития и Мосгортура — лидера и эксперта в области детского отдыха. Работа по внедрению современных технологий в сферу музейного обслуживания будет продолжена. К 2019 году онлайн-продажа билетов будет доступна во всех городских музеях. Это более 40 учреждений культуры.
Недавно онлайн-касса заработала на сайте парка «Зарядье». Теперь не выходя из дома можно приобрести билеты в медиакомплексы «Полет» и «Машина времени», ледяную пещеру и в подземный археологический музей, а также на обзорные экскурсии и лекции «Заповедного посольства».
Этим летом школьники со всего мира могут посещать городские музеи бесплатно. Получить бесплатный билет на посещение основных экспозиций можно в кассе музеев. Всего в списке 90 культурных площадок.
В какие музеи можно купить онлайн-билет:
— Музей Москвы;
— Музей Зеленограда;
— Мемориальный музей космонавтики;
— Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный заповедник «Царицыно»;
— Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник;
— музейно-выставочное объединение «Манеж»;
— Московский музей современного искусства;
— Мультимедийный комплекс актуальных искусств;
— Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени;
— Государственный музей А. С. Пушкина;
— Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени Н. А. Островского;
— Дом-музей Марины Цветаевой;
— Московский государственный музей С. А. Есенина;
— Мемориальный музей А. Н. Скрябина;
— Дарвиновский музей;
— Биологический музей имени К. А. Тимирязева;
— Московский зоопарк;
— Государственный музей обороны Москвы;
— Музей М. А. Булгакова;
— Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека;
— Парк Горького;
— выставочный зал «Солянка ВПА»;
— Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова;
— объединение «Выставочные залы Москвы».