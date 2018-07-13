Онлайн-кассы заработают во всех музеях Москвы к 2019 г.

Во всех столичных музеях можно будет купить билеты онлайн к 2019 г. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

«Модернизация билетной системы в музеях города началась в 2017 г. после объединения Московского центра музейного развития и Мосгортура — лидера и эксперта в области детского отдыха. Работа по внедрению современных технологий в сферу музейного обслуживания будет продолжена. К 2019 г. онлайн-продажа билетов будет доступна во всех городских музеях. Это более 40 учреждений культуры», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с начала года в 24 музеях, подведомственных департаменту культуры Москвы, стал доступен сервис онлайн-заказа билетов. К примеру, это можно сделать на официальных сайтах Музея Москвы, Центрального выставочного зала «Манеж», Дарвиновского музея, Музея космонавтики, Государственного музея им А. Пушкина, Дома-музея Марины Цветаевой и Государственного музея-заповедника «Царицыно». Электронный билет действует в течение 30 дней со дня покупки. Перед посещением его необходимо распечатать или сохранить на электронной почте, в памяти телефона или планшета, а при входе показать сотруднику музея или в кассе.

«Современный онлайн-сервис помогает создавать дополнительные условия для повышения туристического спроса и привлекательности музеев нашего города», — приводятся в сообщении слова генерального директора агентства «Мосгортур» Василия Овчинникова

Кроме того, на сайтах музеев Москвы также можно записаться на экскурсии, лекции, детские интерактивные программы и другие специальные мероприятия. Некоторые из них требуют предварительной регистрации, которую можно пройти на сайте или по контактному телефону музея.