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В парке Горького пройдет фестиваль мороженого
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В парке Горького пройдет фестиваль мороженого 

Казанский Портал 12 часов назад
В выходные, 14 и 15 июля, в парке Горького пройдет гастрономический фестиваль мороженого. Организаторы — Дирекция парков и скверов Казани.
Время работы фестиваля с 11.00 до 20.00. В парке организуют 16 точек продажи мороженого. Обычного мороженого в стаканчиках, скорее всего, там не будет. Посетителям предложат жареное мороженое, сырное, швейцарское, протеиновое, безлактозное, диетическое, вегетарианское и биомороженое.
На фестивале будет не только мороженое, но и развлекательная программа с конкурсами, викторинами, фотозоной и призами.
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