Ещё
Тест: что вы знаете о московском метро?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Тест: что вы знаете о московском метро? 

Рамблер 13 часов назад
Фото: pixabay.com
Московский метрополитен давно стал не только городом в городе, но и самой посещаемой достопримечательностью. Каждая станция оформлена в уникальном стиле, и является памятником своей эпохи.
По ним можно проследить, как менялись архитектурные и эстетические пристрастия советских вождей. С некоторыми станциями у москвичей и туристов связано множество примет и легенд.
Впрочем, даже коренные москвичи не всегда отличают мифы от реальных фактов. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы знаете (или не знаете) историю подземки и самые интересные факты, связанные с ней.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Самые плохо одетые российские звезды32
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Актеры, которым пригодилась цифровая графика2
Почему Кеосаян разругался со звездой «Неуловимых»7
Видео
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение