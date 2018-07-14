Тест: что вы знаете о московском метро?

Московский метрополитен давно стал не только городом в городе, но и самой посещаемой достопримечательностью. Каждая станция оформлена в уникальном стиле, и является памятником своей эпохи.

По ним можно проследить, как менялись архитектурные и эстетические пристрастия советских вождей. С некоторыми станциями у москвичей и туристов связано множество примет и легенд.

Впрочем, даже коренные москвичи не всегда отличают мифы от реальных фактов. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы знаете (или не знаете) историю подземки и самые интересные факты, связанные с ней.