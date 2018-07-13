В Москве стартует фестиваль Moscow Urban Forum

В парке "Зарядье" с 17 по 22 июля пройдёт международный урбанистический конгресс Moscow Urban Forum, на котором проведут более сотни мероприятий, сообщает РИА Новости.

Лекции, мастер-классы и дискуссии ожидают посетителей мероприятия, а также в программе фестиваля запланированы арт-перформансы, интервью с известными личностями мировой урбанистики, интерактивные кинопоказы и спектакли, концерты экспериментальной музыки.

Многие мероприятия посвятят архитеркурной истории и считыванию каждодневного видения окружающей среды городского жителя. На фестивале пройдут различные тематические встречи и дискуссии — например, "За лесами. Новые знаковые точки Москвы", "Ребята с района. Районные сообщества как реальный драйвер перемен", а также будет уделено внимание гастрономии. Гостей мероприятия ожидает воркшоп "Сыр, вино и культура", лекция "Еда как система. Как город управляет тем, что мы едим", дискуссия "Уличная еда как впечатление". Будут показаны такие фильмы, как "Экспериментальный город", "Бразилиа. Жизнь после дизайна", "Пять сезонов. Сады Пита Удольфа", а в дискуссии "Виртуальная реальность будущего. Города из игр и кино" будут обсуждать тему образов городов будущего в кинолентах и играх.