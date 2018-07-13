Около 30 выставочных садов представят на фестивале «Сады и люди на ВДНХ» в августе

Экскурсии с известными дизайнерами и авторами садов, выставка коллекций многолетников и развлекательная программа пройдет в рамках фестиваля «Сады и люди на ВДНХ» в августе. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

«С 16 по 26 августа 2018 г. на ВДНХ пройдет V Московский международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди на ВДНХ». Гостей летнего праздника ждут ежедневные экскурсии с известными дизайнерами и авторами садов, выставка коллекций многолетников, «Зеленый лекторий» и развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Как уточняется, темой конкурса фестиваля этого года стала «Игра в саду». «В нем приняли участие около 100 проектов ландшафтных дизайнеров из России и других стран, лучшие из них будут реализованы на ВДНХ. Всего на фестивале представят около 30 выставочных садов. Победителей в четырех номинациях — „Большой сад“, „Малый сад“, „Ландшафтный арт-объект“ и „Сады начинающих“ — определит международное жюри во главе со знаменитым британским садовым дизайнером Энди Стедженом», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что каждые два часа на площадке фестиваля будут проходить бесплатные экскурсии в сопровождении профессиональных дизайнеров. «Необычными станут вечерние прогулки — с наступлением сумерек все сады будут эффектно подсвечены. Помимо выставки садов организаторы подготовили для посетителей много интересного. Особое внимание будут уделено теме воды: гостей летнего праздника ждут веселые фонтаны-шутихи и водоем с экзотическими растениями», — отмечается в материале.

Также в рамках фестиваля пройдет цикл лекций для профессиональных садоводов и любителей, где приглашенные звезды ландшафтного искусства поделятся опытом по проектированию и строительству садов. На площадке «Огород в городе» расскажут о вертикальном озеленении и современных возможностях по выращиванию овощей на балконе и в городском дворе. Участники проекта «Букетный бум» смогут приобрести оригинальные композиции из овощей и фруктов, а также попробовать самому сделать гастрономический букет. Впервые на фестивале откроется выставка «Цветочная палитра», на которой представят коллекции многолетников от российских селекционеров.

Для детей будет организована ежедневная развлекательная программа: мастер-класс «Сад в плошке», творческие конкурсы и викторины.

Также на фестивале можно будет приобрести садовый инструмент, дизайнерскую одежду для работы в саду и новые сорта растений из лучших питомников России.