Культгид: чем заняться с 13 по 15 июня

От модного перформанса до концерта на большом экране.

КОНЦЕРТЫ

"Ночь новых медиа"

Когда: 14 июля

Где: Никола-Ленивец

Фестиваль "Ночь новых медиа" в этом году поменял формат. Теперь это не множество площадок, а презентация одного масштабного мультимедиа-проекта — концерта для светового пространства. В субботу в Никола-Ленивце ансамбль Kymatic и вокалисты Questa Musica исполнят «Music for 18 musicians» Стива Райха (первое исполнение этого произведения российскими музыкантами). «Music for 18 musicians» — одно из ключевых произведений XX века, определяющее музыкальный минимализм как художественную форму. Оно имеет сложную ритмическую структуру, которую проще сыграть с большим количеством музыкантов. Тем не менее, Стив Райх заявляет именно такой состав в названии и требует от исполнителей постоянной смены инструментов. Живую музыку дополнит световой перформанс от мультимедиа-лаборатории Tundra — внутри арт-объекта Николая Полисского «Вселенский разум» появятся управляемые световые элементы, которые будут менять пространство в режиме реального времени. Билеты можно купить по ссылке.

ВЫСТАВКИ

“The Deceived: No more”

Когда: 14 июля

Где: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Финалистка конкурса LVMH Prize, художница и главный идеолог марки Jahnkoy Маша Казакова представит в субботу 14 июля свой арт-проект «The Deceived: No more». Продолжением перфоманса (альтернатива модному показу) станут двухнедельная выставка и воркшоп, посвященные исследованию культуры народов и их месту в современной модной индустрии. «The Deceived: No more» — история об эволюции марки Jahnkoy и о том, как переосмысление народного костюма может стать своеобразной формой мирного протеста пренебрежению традициями. На выставке можно будет подробнее познакомиться с творчеством Jahnkoy и посмотреть вещи из предыдущей совместной коллекции с Puma The Displaced и Tribal War, инсталляции, мудборды, фотографии из личной коллекции Маши — отсылки к ее бэкграунду и источник вдохновения.

КИНО

"Талли"

Когда: с 12 июля

В жизни многодетной матери ( Шарлиз Терон ), каждый день которой не отличается от предыдущего, появляется молодая девушка Талли (Маккензи Дэвис), которая не просто помогает справиться с рутиной, но и дает героине свободное время выдохнуть и подумать о себе. Драмеди Джейсона Райтмана , создателя "Джуно", рассказывает о том, каково быть матерью, без прикрас. Послеродовая депрессия, патологическая усталость и жизнь от кормления к кормлению, от отвести до забрать. После масштабных блокбастерах вроде "Безумного Макса" и образов роковых женщин, как во "Взрывной блондинке", непривычно видеть Шарлиз в роли домохозяйки Марло. Фильм стал для актрисы настоящим вызовом морально и физически: ей тяжело далось набрать и сбросить вес для съемок.

"Muse: Drones World Tour"

Когда: с 12 июля

Лето 2018 выдалось по-настоящему музыкальным: чего только стоят лайнапы "Пикника" и Park Live. В ожидании очередного живого выступления обязательно посмотрите на большом экране концерт легендарных Muse. Оно стоит того, даже если вы никогда не были поклонником группы. Их лайвы — всегда целый перфоманс. В центре всего, разумеется, музыка, но ни у кого больше вы не увидите парящие над толпой фанатов дроны, гигантские лазерные проекции и сложно сконструированные светодиодные полотна. Фильм, снятый во время мирового тура в 2016 году, включает исполнения таких хитов, как Psycho, Madness, Uprising, Plug in Baby, Supermassive Black Hoel и Knights of Cydonia.

ФУТБОЛ

Матч Англия — Бельгия

Когда: 14 июля, 16:00 Где: Strelka Bar В субботу во дворе "Стрелки" пройдет прямая трансляция матча за 3 место Чемпионата мира. В программе вечера заявлена не только игра на большом экране, но и бар с пивом и специальные закуски от шеф-повара Тараса Дуденко.

ДЕТЯМ

Спектакль "Маленький принц"

Когда: 15 июля, 15:00 Где: Губернский театр