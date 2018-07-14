В Смольном предложили объединить транспортную систему Петербурга и Ленобласти

Власти Петербурга предложили объединить транспортные системы города и Ленобласти, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Создание единой системы управления транспортным комплексом должно опираться на транспортный каркас агломерации Большой Петербург», — заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин

По словам чиновников, в Петербурге ежегодно совершается 1,65 млрд поездок. Из них на общественный транспорт приходится 73% от всего объема поездок. Здесь горожане больше всего предпочитают метро (50%), затем идут автобусы (30%) и электротранспорт (20%).

По материалам «ДП».

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