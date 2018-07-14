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В Смольном предложили объединить транспортную систему Петербурга и Ленобласти
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В Смольном предложили объединить транспортную систему Петербурга и Ленобласти 

Собака.ru 8 часов назад
Фото: Собака.ru
Власти Петербурга предложили объединить транспортные системы города и Ленобласти, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Создание единой системы управления транспортным комплексом должно опираться на транспортный каркас агломерации Большой Петербург», — заявил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.
По словам чиновников, в Петербурге ежегодно совершается 1,65 млрд поездок. Из них на общественный транспорт приходится 73% от всего объема поездок. Здесь горожане больше всего предпочитают метро (50%), затем идут автобусы (30%) и электротранспорт (20%).
По материалам «ДП».
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