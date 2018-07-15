Зодиакальная карта Москвы: где работать и влюбляться

Астромосква: лучшие районы для знаков зодиака

Чем старше город, тем больше загадок он в себе таит. А если в этом замешан легендарный чернокнижник, то легенды обретают вполне конкретное воплощение.

Шотландец Яков Брюс, сподвижник Петра I, уже при жизни считался фигурой загадочной. Он был астрологом и ученым, составлял календари и прогнозы будущего, занимался научными опытами. Для своей деятельности он выбрал Сухаревскую башню. После его смерти ходили слухи о том, что Брюс оставил "Черную книгу", в которой описал будущее страны на несколько веков вперед. А чтобы книга не попала в руки случайным людям, он замуровал ее в стену своей башни. Правда это или нет, но в 1934 году Сталин приказал разобрать башню по кирпичикам — а не взорвать как обычно.

Помимопрогнозов, Брюс много работал над планом города. Он разделил город на 12 зон, каждая из которых находится под влиянием того или иного знака зодиака. Возможно, таинственный шотландец и впрямь умел предсказывать будущее — или определил его, создавая карту города — но и сейчас в районах Москвы можно найти следы и символы их зодиакальных хозяев.

Каждый знак зодиака наиболее уверенно чувствует себя в своем секторе, другие могут принести ему как радости, так и разочарования.

Овен

Районы: Басманный, Лефортово, Новогиреево, Перово, Соколиная Гора.

С первым знаком зодиака связан восток города. Его власть простирается от Курской до Щелковской станций метро.

О том, что знак покровительствует воинам, спортсменам и тяжелой металлургии напоминают Лефортовские казармы, Российская академия физкультуры, заводы в районе Шоссе Энтузиастов. Когда-то здесь располагались Преображенский и Семеновский полки.

В этом секторе Рыбы смогут получить наибольший доход, Скорпионы — энергетически зарядиться, Раки — сделать карьеру, Весы — встретить будущего супруга, Стрельцы — влюбиться, а Козероги — найти свои корни.

Тельцам и Девам лучше избегать этого региона. Первые здесь могут стать жертвой мошенников и тайных недоброжелателей, сектор заставляет их терять бдительность. Вторые же могут потратить здесь слишком много энергии и причинить серьезный вред своему здоровью.

Телец

Районы: Вешняки, Люблино, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Новокосино, Рязанский, Текстильщики.

Этот знак отвечает за линию метро от Таганской до Выхино, а также за Люблинскую ветку. Телец любит земледелие, вкусную пищу и большие запасы на черный день, а также различные ремесла.

Наверно поэтому здесь находятся Микояновский мясокомбинат, совхоз "Белая дача", Люблинские поля аэрации, Котельническая набережная.

Овны здесь могут прилично заработать, Львы — достичь карьерных высот, Скорпионы — найти спутника жизни, Стрельцы — обрести второе дыхание, Козероги — сходить на свидание.

Близнецам и Весам не стоит часто бывать в этом секторе, это плохо скажется на их самочувствии и делах.

Близнецы

Районы: Братеево, Зябликово, Капотня, Марьино, Северное и Южное Орехово-Борисово, Печатники, Таганский, Царицыно.

Этот знак управляет югом Москвы, а именно линией от Павелецкой до Красногвардейской. Близнецы занимаются торговлей и короткими путешествиями, поэтому здесь разместился ЗИЛ , а также строительные рынки.

Тельцы здесь богатеют, Девы делают карьеру, Стрельцы находят счастье в личной жизни, Козероги работают и набираются сил, Водолеи флиртуют и теряют голову от любви.

Скорпионам и Ракам лучше держаться от этих мест подальше. Первым стоит опасаться несчастных случаев, вторым — депрессии и обмана.

Рак

Районы: Бирюлево Восточное и Западное, Даниловский, Зюзино, Нагатино-Садовники, Нагорный, Северное Бутово, Чертаново.

Под влиянием этого знака находится ветка от Серпуховской до Аннино, а также районы, пограничные с зеленой веткой. Рак отвечает за народные традиции, семейные истоки, а также за нервную систему. Сердце Рака — музей-заповедник Коломенское. Кроме того, в его секторе находятся Клиника неврозов и больница им. Алексеева.

В этом секторе Близнецы получают прибыль, Весы — повышение по службе, Козероги находят брачного партнера, Водолеи восполняют запас сил, а Рыбы встречают новую любовь.

Сектор опасен для Львов и Стрельцов. Первым он приносит депрессию и обман, для вторых может стать местом серьезной аварии и болезненных потрясений.

Лев

Районы: Академический, Гагаринский, Коньково, Теплый Стан, Черемушки, Ясенево, Якиманка.

Власть этого знака распространяется на линию Октябрьская — Ясенево. Знак престижа, власти и роскоши, он царит на Ленинском проспекте, по которому проезжают правительственные эскорты, в элитных Черемушках.

Овны находят здесь любовь, Раки — большие деньги, Скорпионы — карьерный успех, а Рыбы — источник энергии и новую работу.

Девам и Козерогам лучше избегать этого сектора. Здесь они могут испытать боль, обиды, разочарования и тревогу.

Дева

Районы: Ломоносовский, Новопеределкино, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Хамовники.

Основные занятия Девы — медицина, наука и образование. Неудивительно, что в ее секторе (ветка Парк Культуры — Юго-Западная) расположены МГУ , институты Сеченова и Пирогова, а улицы носят имена ученых.

Овны здесь работают, Тельцы флиртуют, Львы извлекают прибыль, Стрельцы успешно штурмуют карьерные высоты, а Рыбы обретают любящего партнера.

Весам и Водолеям стоит с осторожностью бывать в этом секторе. Он неблагоприятен для них как в личной жизни, так и в делах.

Весы

Районы: Кунцево, Арбат, Дорогомилово, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Можайский.

МИД. Весы покровительствуют высшему обществу, дипломатии, международным отношениям и правосудию. Поэтому в их секторе находится фешенебельный Кутузовский проспект, дорогая Рублевка, Верховный суд, Центр международной торговли

Овны находят здесь спутника жизни, Тельцы — стабильную работу и источник сил, Близнецы — любовь, Девы — большую прибыль, Козероги — карьерные перспективы.

Рыбам и Скорпионам стоит с осторожностью отнестись к данному сектору. Здесь Скорпионов ожидают меланхолия и интриги, а Рыб — душевные страдания и испытания.

Скорпион

Районы: Пресненский, Крылатское, Строгино, Хорошево-Мневники, Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Тушино, Щукино.

Мятежный Скорпион отвечает за бунты, глобальные потрясения и разрушения. Видимо, поэтому в его секторе расположен Курчатовский институт атомной энергии, площадь Восстания (сейчас Кудринская), Ходынское поле, станции метро Баррикадная, улица 1905 года. В девяностые здесь также кипели политические страсти.

Этот сектор приносит Тельцам крепкий брак, Близнецам — возможность заработать и набраться сил, Ракам — любовь, Весам — солидный доход, Водолеям — успешную карьеру.

Овнам и Стрельцам не нужно надолго здесь задерживаться. Это чревато обманом, обидами, переживаниями, потрясениями.

Стрелец

Районы: Аэропорт, Беговой, Войковский, Коптево, Левобережный, Сокол, Тверской, Ховрино, Хорошевский.

Зодиакальный кентавр занимается далекими путешествиями, состязаниями, он стремится вперед и вверх. Поэтому в его регионе расположены Белорусский вокзал, аэропорт Шереметьево , Авиационный институт, стадион "Динамо". Кроме того, прочитывается и конная тематика — ипподром, Беговая и Скаковая улицы, Ямское поле.

Рыбы тут легко продвигаются по карьерной лестнице, Близнецы — устраивают личную жизнь, Раки — работают и набираются энергии, Львы — влюбляются, Скорпионы — получают большие деньги.

Козерогам и Тельцам в этом районе стоит быть предельно осторожными. Первые могут столкнуться с мошенничеством и тайными врагами, вторые — пережить большую драму.

Козерог

Районы: Алтуфьевский, Бескудниковский, Бибирево, Бутырский, Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Марьина Роща, Отрадное, Савеловский, Тимирязевский.

Скромные Козероги любят и умеют работать, поэтому в их секторе много промзон и аскетичные кварталы.

Этот сектор поможет Овнам сделать карьеру, Ракам — создать семью, Львам — найти работу и энергетически зарядиться, Девам — найти любовь, Стрельцам — сорвать солидный куш.

А вот Близнецам и Водолеям лучше избегать этого сектора. Они могут столкнуться с депрессией, потрясениями и интригами.

Водолей

Районы: Алексеевский, Бабушкинский, Мещанский, Останкинский, Ростокино, Свиблово, Медведково.

Увлеченный техническими прогрессом и полетом на другие планеты, дружбой между народами, Водолей напоминает о себе Музеем космонавтики, Ракетным и Звездным бульварами, ВДНХ, Останкинской телебашней.

Тельцы могут достичь здесь карьерных высот, Львы — найти спутника жизни, Девы — работать и набираться энергии, Весы — влюбляться, флиртовать и ходить на свидания, Козероги — получить свой первый миллион.

Для Раков и Рыб данный сектор неблагоприятен. Здесь они чаще всего погружаются в меланхолию, переживают душевные драмы, становятся жертвами обмана и аварий.

Рыбы

Районы: Сокольники, Богородское, Гольяново, Измайлово, Красносельский, Преображенское, Измайлово.

Рыбы стремятся к уединению и тайнам, закрытым местам. Кроме того, это знак моря и психических исследований. Поэтому в их секторе находятся парки Лосиный Остров и Измайловский, а также тюрьма Матросская Тишина и психиатрическая клиника им. Ганнушкина. Когда-то в этих местах была и первая судоверфь Москвы.

Этот сектор удачен для карьеры Близнецов, брачного союза Дев, работы и расслабления Весов, любви Скорпионов и больших доходов Водолея.

Овнам и Львам нужно держаться подальше от этого сектора. Первые здесь чувствую уныние и тревогу, а вторые бывают очень несчастными.