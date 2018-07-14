Джаз, телешоу и стрит-арт на Московском урбанфоруме

С 17 по 22 июля в парке «Зарядье» пройдет фестиваль Московского урбанистического форума. Гостей фестиваля ждут фильмы о самых больших городах мира, концерты, спектакли, спортивные состязания, соревнования стартапов и урбанистические мастер-классы.

На площадках форума будут работать точки с уличной едой, пройдут квесты и конкурсы, экскурсии и мастер-классы. Гости посетят выставки мастеров стрит-фотографии, научатся танцевать вальс на сцене амфитеатра и услышат лучших исполнителей экспериментальной музыки со всего мира.

Мероприятия пройдут на семи площадках концертного зала в «Зарядье» и еще в 12 местах парка. Не запутаться во всем этом многообразии и не пропустить самое интересное поможет гид по фестивалю на выходные, 21 и 22 июля.

Джаз, электроника и боснийский аккордеон: необычная музыка в большом амфитеатре

Вечер субботы и воскресенья на форуме посвятят независимой экспериментальной музыке. В оба выходных дня на сцене большого амфитеатра пройдут концерты «В ритме города». Главной звездой субботы станет боснийский аккордеонист Марио Баткович. А москвичи Fogh Depotисполнят музыку на стыке неоклассики, джаза и электроники.

В воскресенье на сцену выйдут итальянцы Clap! Clap! Музыканты познакомят столичную публику с африканскими ритмами, щедро приправив их европейской танцевальной электроникой. Этническую тематику продолжит Jekka — инди-поп-певица, которая в своем творчестве вдохновляется древней славянской культурой. Любителям хорошей музыки также понравится сет питерского битмейкера Long Arm, который выступит вместе с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.

Субботний концерт начнется в 20:00, а воскресный — в 19:00. В оба вечера зрителей ждут по три часа качественной независимой музыки.

Генный тест на стрессоустойчивость в «Заповедном посольстве»

В научно-познавательном центре «Заповедное посольство» проведут генный тест на стрессоустойчивость. Каждый желающий сможет узнать о своих особенностях и способности противостоять жизненным трудностям. В лаборатории специалисты проведут анализы и исследуют ген СОМТ, который и отвечает за стрессоустойчивость.

Для участия нужна предварительная регистрация. Тесты будут проводить в субботу и в воскресенье с 12:00 до 17:00 в аудитории № 1 «Заповедного посольства».

Дети меняют город: двухдневный воркшоп в «Заповедном посольстве»

Все выходные в центре «Заповедное посольство» будет идти воркшоп «Ребенок в городе — культура детства». Маленьким гостям форума предложат подумать над тем, какой они хотят видеть Москву, свой район и двор. Дети построят макет города и добавят столице того, чего ей не хватает. На большом генплане юные урбанисты отметят тематические зоны и спроектируют свой родной район так, чтобы жить в нем было комфортно и интересно.

Воркшоп пройдет в выходные, 21–22 июля, с 12:00 до 18:00.

Куда еще сходить детям: модный показ, интерактивный спектакль и школа телеведущих в малом амфитеатре

В малом амфитеатре главными будут дети. В 10:00 тут пройдет танцевальный флешмоб. А через полчаса стартует модный показ, в котором моделями, режиссерами и дизайнерами также станут маленькие кутюрье.

В 11:30 начнется интерактивный спектакль, роли в котором будут исполнять ребята. Дети смогут позаниматься в актерской академии, отрепетировать свою роль и сыграть на большой сцене. Опытные педагоги научат малышей актерскому мастерству, объяснят, как использовать свое воображение, красиво говорить и пластично двигаться.

В 12:30 детей пригласят на съемки настоящего телешоу. Ребятам расскажут о профессии телеведущего и проведут мастер-класс.

Люки на майках: немецкий стрит-арт в «Мастерской городского дизайна»

21 июля свои работы покажут берлинские уличные художники Raubdruckerin. Они известны своими необычными принтами на футболках, толстовках и сумках, которые называют «следами города». Raubdruckerin делают оттиски канализационных люков, вентиляционных отверстий и коммунальных решетках. Художники используют краску прямо на улице и переносят оттиски на одежду и сумки прохожих. Raubdruckerin работают не только в родном Берлине, но и в Париже, Амстердаме, Лиссабоне и других европейских городах.

Презентация арт-группы Raubdruckerin пройдет с 11:00 до 17:00.

Немецкая художница Эмма-Франс Рафф в этот день расскажет о стрит-арт-культуре.

#Бешенаясушка: разговор о ЗОЖ в большом амфитеатре

В воскресенье, 22 июля, в большом амфитеатре популяризатор здорового образа жизни Василий Смольный расскажет, как бороться с малоподвижностью при сидячей работе. Гости форума узнают, как правильно тренироваться в большом городе и как использовать возможности мегаполиса для здорового образа жизни.

Василий Смольный приготовил для слушателей подарки. Их он разыграет по время своего выступления. Лекция начнется в 13:00.

Театральное путешествие в Париж: спектакль «Семейная пекарня» у Китайгородской стены

Театр вкуса приглашает гостей фестиваля на интерактивный спектакль «Семейная пекарня». Зрители окажутся в парижской пекарне месье Жана Жюля Жака и узнают о старинных французских кулинарных традициях. Романтические мелодии аккордеона, запах розмарина и приглушенный свет создадут настоящую парижскую атмосферу.

Спектакль начнется в субботу, 21 июля, в 16:30. Каждому зрителю подарят булочку, испеченную по французскому рецепту.

Сила и здоровье: хатха-йога на парящем мосту

Субботним и воскресным утром на парящем мосту пройдут занятия по йоге. В 08:00 гостей фестиваля научат классической хатха-йоге — древней индийской гимнастике для тела и ума. В 09:00 субботы начнется первое занятие. Его проведет профессиональный инструктор Ольга Маркес . Она обучит асанам и шавасанам, которые проработают основные мышечные группы, включая пресс. В воскресенье в 09:00 всех желающих обучат акхила-йоге.

Все занятия проводятся по предварительной регистрации:

— хатха-йога в субботу, 21 июля;

— хатха-йога в воскресенье, 22 июля;

— йога с Ольгой Маркес в субботу, 21 июля;

— акхила-йога в воскресенье, 22 июля.

Экспериментальный город: какие фильмы покажут на фестивале

Московский урбанистический форум — это еще и кинопоказы. В воскресенье в 14:00 в концертном зале покажут фильм «Экспериментальный город» (The Experimental City). Он расскажет историю смелого градостроительного проекта. Группа ученых в 1960-х годах предложила построить город под куполом, но общество и экологи восприняли эту идею в штыки. Это история о том, как научный прогресс натыкается на непонимание консерваторов и защитников традиционных представлений о городе.

Фильмы на фестивале покажут и в другие дни. В пятницу, 20 июля, в 20:30 можно посмотреть «Пять сезонов. Сады Пита Удольфа», а в четверг, 19 июля, в 20:00 — «Бразилиа: жизнь после дизайна».

Лихие девяностые: лекция Олега Цодикова о танцевальной культуре России

В воскресенье, 22 июля, в концертном зале парка «Зарядье» гостям форума расскажут о танцевальной культуре России 1990-х годов. Клубный продюсер Олег Цодиков презентует свою книгу MADE in Dance. 1991–1999, которая появится в магазинах лишь в октябре этого года. Автор в своей книге рассказывает о том, как зарождалась российская танцевальная культура, как она развивалась и к чему пришла. В издание вошли интервью со звездами танцевальной сцены 1990-х, а также множество снимков из личных архивов тусовщиков того времени и профессиональных фотографов.

У гостей фестиваля будет возможность пообщаться с автором и задать ему вопросы.

Лекция начнется 18:15.

Из Нью-Йорка с любовью: дегустация сыра и вина с Джессикой Вурварг

В субботу, 21 июля, в концертном зале парка «Зарядье» пройдет воркшоп гостьи из Нью-Йорка Джессики Вурварг. В 13:30 здесь начнется дегустация местных вин и сыров. Джессика объяснит, почему некоторые вкусы сочетаются, а другие нет, и расскажет о городской гастрономической культуре. Помогать американскому специалисту будут знаток вина Егор Колосов и знаток сыров Вараздат Еганян.