Около 21 тыс. человек посетили кинофестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. / ТАСС /. Второй фестиваль нового российского кино «Горький fest» в Нижнем Новгороде собрал около 21 тыс. зрителей, хотя годом ранее его посетили лишь 1 тыс. зрителей. Об этом сообщил в четверг на церемонии закрытия фестиваля врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

"Когда фестиваль дебютировал в прошлом году, он собрал всего тысячу любителей кино, а теперь картины конкурсной и внеконкурсной программы посмотрели около 21 тыс. человек. Я уверен, что в будущем году он пройдет с еще большим размахом. И предлагаю организаторам использовать для проведения «Горький fest» новый стадион «Нижний Новгород», который принимал гостей чемпионата мира по футболу", — сказал Никитин.

Президент фестиваля, актер Михаил Пореченков добавил, что третий киносмотр не ограничится только показами лент и мастер-классами, а превратится в фестиваль искусств. «Со следующего года мы планируем дополнить фестиваль кроме кинофильмов такими жанрами, как спектакли, музыкальные концерты. То есть аккумулировать в нем все виды искусств», — сказал он журналистам.