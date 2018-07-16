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В Нижнем Новгороде откроется летний кинотеатр в дни фестиваля российского кино
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В Нижнем Новгороде откроется летний кинотеатр в дни фестиваля российского кино 

ТАСС 2 часа назад
Фото: nn.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Летний кинотеатр откроется на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в дни фестиваля российского кино «Горький fest». Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр города Владимир Панов.
"Все дни фестиваля «Горький fest» с 21 по 26 июля на Нижне-Волжской набережной будет работать открытый летний кинотеатр, который вместит порядка 800 зрителей. Вход на киноплощадку будет бесплатным для всех желающих", — сказал мэр.
Как подчеркнул президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков, главная цель фестиваля — это найти новые имена среди молодых российских кинемотографистов, а также оказать содействие в развитии кинематографа в регионах. Для этого в рамках фестиваля будут проходить образовательные мастер-классы состоявшихся мастеров своего дела.
II Фестиваль «Горький fest» откроется в Нижнем Новгороде 20 июля 2018 года в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького и продлится до 26 июня. Основной площадкой «Горький fest» станет театр «Комедiя». В фестивале планируют принять участие Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Алексей Герман-младший, Семен Трескунов, Агния Кузнецова, Светлана Камынина и другие.
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