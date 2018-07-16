В Нижнем Новгороде откроется летний кинотеатр в дни фестиваля российского кино

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. / ТАСС /. Летний кинотеатр откроется на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде в дни фестиваля российского кино «Горький fest». Об этом в понедельник сообщил журналистам мэр города Владимир Панов.

"Все дни фестиваля «Горький fest» с 21 по 26 июля на Нижне-Волжской набережной будет работать открытый летний кинотеатр, который вместит порядка 800 зрителей. Вход на киноплощадку будет бесплатным для всех желающих", — сказал мэр.