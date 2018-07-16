Нижегородские власти хотят сделать кинофестиваль «Горький fest» ежегодным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости . Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает, что фестиваль актуального кино «Горький fest» станет ежегодным, сообщил журналистам в понедельник глава города Владимир Панов.

Фестиваль российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Мероприятие проходит в городе второй год подряд.

"В 2019 году мы попросим организаторов приехать в Нижний Новгород еще раз, и в целом нужно сделать так, чтобы «Горький fest» ежегодно проходил в нашем городе. Мы постараемся, чтобы этот фестиваль стал одним из самых главных событий в кинематографе нашей страны", — сказал Панов.

Президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков также считает, что фестиваль должен быть ежегодным, и организаторы «постепенно к этому идут».

Фестиваль откроется 20 июля в Нижегородском театре драмы имени Горького. Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник», «Смена» и центре культуры «Рекорд». Кроме того, все дни фестиваля на Нижне-Волжской набережной будет работать открытый летний кинотеатр на 800 посадочных мест.