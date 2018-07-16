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Нижегородские власти хотят сделать кинофестиваль «Горький fest» ежегодным
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Нижегородские власти хотят сделать кинофестиваль «Горький fest» ежегодным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости. Мэрия Нижнего Новгорода рассчитывает, что фестиваль актуального кино «Горький fest» станет ежегодным, сообщил журналистам в понедельник глава города Владимир Панов.
Фестиваль российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Мероприятие проходит в городе второй год подряд.
"В 2019 году мы попросим организаторов приехать в Нижний Новгород еще раз, и в целом нужно сделать так, чтобы «Горький fest» ежегодно проходил в нашем городе. Мы постараемся, чтобы этот фестиваль стал одним из самых главных событий в кинематографе нашей страны", — сказал Панов.
Президент фестиваля «Горький fest» Михаил Пореченков также считает, что фестиваль должен быть ежегодным, и организаторы «постепенно к этому идут».
Фестиваль откроется 20 июля в Нижегородском театре драмы имени Горького. Фильмы внеконкурсной программы любой желающий сможет бесплатно посмотреть с 21 по 25 июля в кинотеатрах «Орленок», «Зарница», «Буревестник», «Смена» и центре культуры «Рекорд». Кроме того, все дни фестиваля на Нижне-Волжской набережной будет работать открытый летний кинотеатр на 800 посадочных мест.
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