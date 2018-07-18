Участников нижегородского кинофестиваля «Горький fest» научат защищать авторский контент

ТАСС , 18 июля. Участники нового российского кинофестиваля «Горький fest», который пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля, получат консультации по авторским правам от международного цифрового сервис учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности n"RIS. Об этом сообщили в среду в пресс-службе n"RIS.

"Наша задача состоит в том, чтобы привлечь внимание профессионального сообщества к вопросам защиты и легального оборота прав и объектов интеллектуальной собственности, вместе с ними определить болевые точки в этих вопросах для киноиндустрии. У нас есть возможность предложить комплекс инновационных сервисов для сферы кино. Мы создали цифровую среду, позволяющую защищать медиаконтент на всех этапах кинопроизводства, с тем чтобы в последующем эффективно распоряжаться им", — отметила заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина.

По словам продюсера фестиваля «Горький fest», кинорежиссера Оксаны Михеевой , перспектива партнерства с n"RIS чрезвычайно актуальна для успешных дебютантов смотра, которым предстоит продвигать свои произведения на кинорынке.

Специально для погружения в ключевые аспекты создания, защиты и оборота прав и объектов интеллектуальной собственности n"RIS совместно с организаторами «Горький fest» проведет тематический круглый стол. Всем участникам киносмотра n"RIS предоставит доступ к сервисам своей цифровой платформы. Номинанты и победители получат сертификаты на премиальный пакет услуг, включающий в себя цифровой нотариат, консьерж-сервис по вопросам защиты и оборота прав, маркетинговые услуги и другое. Также n"RIS учредил специальный приз, о котором будет объявлено на церемонии награждения.

n"RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результатов интеллектуальной деятельности — хранения исходного экземпляра на сервисе в специальной защищенной благодаря технологии блокчейн ячейке. Также сервис является площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.