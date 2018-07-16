Праздник вкуса — фестиваль Taste Moscow в Лужниках

С 26 по 29 июля в Москве на Престижной аллее Лужников состоится гастрономический фестиваль Taste of Moscow 2018. Посетителей Taste of Moscow 2018 ждут потрясающая еда, изысканные вина и напитки, а также разнообразная развлекательная программа.

Фестиваль Taste of Moscow входит в линейку мировых фестивалей Taste Festivals, и на сегодняшний день проходит в 19 городах мира — Лондоне, Париже, Милане, Хельсинки, Амстердаме, Сиднее, Дубае, Чикаго, Сан-Пауло, Гонконге, Абу-Даби и других. На площадке фестиваля Taste of Moscow 2018 соберутся самые популярные и интересные рестораны Москвы и известные шеф-повара из России и Европы для того, чтобы представить тысячам посетителей свои фирменные блюда.

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Посетители фестиваля Taste of Moscow 2018 получат уникальную возможность попробовать блюда и напитки, представленные тридцатью столичными ресторанами и барами, продегустировать и приобрести качественные продукты и уникальные товары от более 150 компаний-участников фестиваля на маркете, насладиться разнообразием напитков и еды, интересно провести время на мастер-классах с участием лучших шеф-поваров мирового класса.

Что будет в этом году? Самое, пожалуй, главное — это специальные меню от 30 ведущих ресторанов города. Среди них — Björn, MØS, China Bistro, Bamboo.Bar, KU:, Buba by Sumosan, «Maкото», «Владивосток 3000», 15/17 Bar&Grill, «Высота 5642», «Честная кухня», «Пироги, вино и гусь», «Воронеж», «На Мосфильмовской», #СибирьСибирь, Gayane’s, «Панаехали», «Ача-чача», Wine Religion, «Винный базар», «Ян Примус», Archie, Scrocchiarella, «Бардак», Chicha, «Хищnik Steaks & Burgers», Stories. Все они представят гостям уникальные меню из нескольких блюд, которые были созданы специально для фестиваля Taste Moscow. Для оплаты блюд меню на территории фестиваля действует собственная «тейст — валюта», которую можно приобрести в «Taste-банках» на территории фестиваля по курсу 100 рублей = 1 «тейст». Цена блюда варьируется, в среднем от 3 до 5 «тейстов», в зависимости от эксклюзивности меню и ингредиентов.

Традиционно на территории фестиваля будут работать несколько площадок с мастер-классами. На главной сцене фестиваля Electrolux Taste Theater выступит более 40 именитых шефов.

А на Pop-Up Restaurant дадут ужины Глен Баллис, Руслан Поляков и Илья Замогилин-Судзиловский (Remy Kitchen Bakery), Массимилиано Монтироли (Gilda Seafood) и Джакомо Ломбарди (Community), Сергей Лобачев (Мясо &Рыба) и Владислав Корпусов (Stories), Андрей Матюха (The Печь), Сергей Ерошенко (Честная кухня) и Ролан Дебюс (2*Michelin, Бельгия), Андрей Шмаков (Savva), Виталий Тихонов (Pescatore) и Артур Овчинников (Novikov School). Они приготовят эногастрономические сеты, сопровождать которые будут напитки от эксклюзивного партнёра фестиваля San-Pellegrino. На выбор гостей будут представлены блюда французской, итальянской, скандинавской и русской кухонь.

Реализовать серьезные гастрономические амбиции можно придя на профессионально оборудованную кухню площадки Electrolux Chefs’Secrets. Там, вместе с шеф-поварами Electrolux Chefs’, можно заняться готовкой и погрузиться в процесс создания кулинарного шедевра. Для детей на площадке Junior Chefs’ Secrets будет организована отдельная кухня, где они также прикоснутся к секретам кулинарного мастерства, приготовят блюдо вместе с шеф-поваром, а потом продегустируют его и угостят им друзей и родителей.

Особое место на фестивале займет Wine & Spirits Academy, где не первый год проходят лекции и мастер-классы, посвященные вину, а эксперты винной отрасли рассказывают о винах, о мировых трендах и о новинках отечественного виноделия. Гости закрытой интерактивной зоны Johnnie Walker Black Label смогут открыть для себя гармоничное сочетание 4 характеров в палитре купажа, почувствовать себя мастером купажа и протестировать свои способности в раскрытии ароматической палитры виски.

Также гости интерактивного пространства смогут попробовать коктейли на основе уникального купажа Johnnie Walker Black Label и Johnnie Walker Red Label, раскрывающих сбалансированный дымный, фруктовый, свежий и пряный оттенки вкуса шотландского виски.

Настоящая гаражная вечеринка #BlltGarage ждет единомышленников. Здесь, следуя духу и философии настоящего frontier whisky из штата Кентукки, профессиональные бармены и бренд-амбассадоры проведут серию специальных обучающих мастер-классов нового формата и приготовят флагманские напитки на основе бурбона и ржаного виски. Обращаем ваше внимание, что вход в зону предполагает дополнительную регистрацию, 18+.

В VIP Lounge для гостям будет создана специальная гастрономическая и развлекательная «территория комфорта» с угощениями и живой музыкой, уникальной фотозоной с ретро-автомобилем, выставкой-продажей произведений художественного искусства, демонстрационным стендом с ювелирными украшениями последних коллекций мировых брендов. А также салон красоты, где все мужчины, обладатели роскошной бороды, смогут пройти мастер класс по уходу от ведущих мастеров барбер-индустрии, а дамы — сменить образ с нашими стилистами!

В отдельной зоне совершеннолетние потребители табака смогут познакомиться с технологией нагревания табака glo. Устройство нагревает табак без горения и пепла*, а значит, glo можно взять с собой куда угодно этим летом. Работу инновационного девайса обеспечивает батарея повышенной ёмкости, которой хватает на 30 сессий без подзарядки. glo позволяет не пропускать главные события этого лета.

Нальчикский молочный комбинат, производящий продукцию под брендом «Чабан», представит молочные продукты премиального качества, несущие в себе силу, здоровье и долголетие. На площадке можно будет попробовать всю палитру вкусов народов Кавказа, посетить мастер-класс по food-фотографии, и это только часть программы, которая будет радовать и заряжать всех гостей энергией Приэльбрусья!

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Кидзания выстроит целый город детских профессий в Kid’s Zone. Здесь ребенок может попробовать себя в роли актера или полицейского, репортера или врача.

Каждый день по всей территории фестиваля будет проходить парад профессий с участием самых ритмичных барабанщиков. К параду смогут присоединится все: и дети, и взрослые.

Все четыре дня на Taste of Moscow 2018 будет работать зона Beauty-Lounge, где профессиональные стилисты помогут гостьям фестиваля стать ещё красивее.

На Main Stage — главной музыкальной площадке фестиваля будут проходить выступления артистов и звёзд фестиваля Taste of Moscow 2018, которые создадут атмосферу настоящего праздника и вкуса жизни в Лужниках!

И, конечно же, всех гостей ждут розыгрыши призов от партнёров фестиваля. Taste — это праздник для всех. Для гастро-энтузиастов и тех, кто просто любит вкусно поесть, для влюблённых и тех, кто любит отдых на природе с друзьями, а также семей с детьми и всех тех, кто выбирает качественные продукты и услуги, как стиль жизни!

Встречаемся на Taste!

*Это необязательно означает, что данный продукт менее вреден, чем другие табачные изделия.