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Развлечения туристов, за которые стыдно
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Развлечения туристов, за которые должно быть стыдно 

Anews 9 минут назад
Фото: anews.com
Иногда туристы относятся крайне жестоко к слонам, дельфинам или кораллам на определенном материке. Вероятно, эта статья изменит ваши планы на отпуск.

Верховая езда на слонах

Некоторые считают идею побывать в Азии и не прокатиться на слоне бредовой. Тем не менее зоозащитники все чаще выступают против такого развлечения. Нередко наездники вынуждены погонять слонов палками с крюками на конце, что причиняет ужасную боль животному.

Плавание с дельфинами

Для того, чтобы доставить туристам удовольствие поплавать с дельфинами, их отлавливают и "держат" на медикаментах, чтобы усыпить мозговую активность. Таким образом, высокоинтеллектуальные существа вынуждены страдать от стресса постоянно.

Экскурсии в трущобы

Все популярнее становятся туры по трущобам Бразилии, Индии и Филиппин. И в то же время все острее встает вопрос об этической стороне подобных экскурсий. Нередко туристы относятся к местному населению также, как и к части аттракциона.

Дайвинг с акулами

Экстремалы, любящие пощекотать себе нервы, рискуют опуститься в клетке на определенную глубину, чтобы воочию понаблюдать за акулами. Хищников приманивают рыбьими потрохами и кровью, но подобное сафари только укрепляет определенное агрессивное поведение акул относительно людей. По мнению ученых, нет ничего удивительного в том, что число нападений на людей постоянно растет.

Человеческое сафари

Не так давно в интернете начали появляться видео, на которых сотрудники одной из туристических фирм инструктируют представителей племен, как нужно себя вести с туристами. Согласно правилам, туземцам нужно было петь, танцевать и безмерно благодарить туристов за то, что они бросали им под ноги бананы или печенье. Даже не стоит объяснять, почему подобное отношение к людям недопустимо, но оно, увы, существует.

Отдых у коралловых рифов

Хотя основной причиной исчезновения кораллов называют глобальное потепление, человечество тоже внесло в это разрушение свою лепту. Все дело в массовом строительстве отелей неподалеку от рифов: это существенно сокращает жизнь полипам.

Дегустация экзотических блюд

Когда вы видите в меню такие блюда как "Суп из черепахи" или "Суп из акульих плавников", вам стоит понять: вас либо обманывают, либо хотят втянуть в преступление. Практически везде запрещено отлавливать черепах, но, несмотря на это, на Каймановых островах, в Центральной Америке и нескольких странах Азии блюда с черепахой остаются деликатесами. А добыча акульих плавников давно стала главной причиной снижения популяции этих хищников.

Приобретение сувениров из слоновой кости

Согласно статистике Всемирного фонда защиты природы, около 20 тысяч африканских слонов в год становятся жертвами в охоте за бивнями. А ведь все это лишь ради того, чтобы из их костей соорудить безделушки для туристов. В Великобритании уже есть запрет на оборот подобных товаров. ​
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