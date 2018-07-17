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В четверг начнется «Jazz в Кремле». Билеты — от 500 рублей
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В четверг начнется «Jazz в Кремле». Билеты — от 500 рублей 

Казанский Портал 2 часа назад
В этот четверг в Казани откроется фестиваль «Jazz в Кремле» с Ольгой Скепнер. Как и в прошлом году, концерты пройдут на территории Пушечного двора.
Фестиваль откроют немецкий трубач Себастиан Штудницки и российская группа LRK Trio. Их выступление начнется в 19:00. Билеты еще есть: самый дешевый — 500 рублей, самый дорогой — 1 600 рублей.
«Jazz в Кремле» будет проходить каждый четверг до 23 августа.
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