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Кинчев: «НАШЕСТВИЕ» — наиболее профессиональный из всех российских фестивалей
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Кинчев: «НАШЕСТВИЕ» — наиболее профессиональный из всех российских фестивалей 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Хедлайнер второго дня фестиваля пообещал построить свой сет на юбилейной программе группы «Алиса».
До фестиваля «НАШЕСТВИЕ» остается меньше месяца. Главное приключение года пройдет 3,4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. Второй день фестиваля закроет группа «Алиса». Коллектив выступит ночью с большим сетом. Константин Кинчев заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О программе, которую его команда готовит для фестиваля, читайте только на НСН.
««НАШЕСТВИЕ» — это фестиваль, который проходит уже много-много лет, и, соответственно, он наиболее профессиональный и масштабный из всех фестивалей, существующих в нашей стране. Я не буду раскрывать всех подробностей программы, которую мы планируем сыграть, пусть это будет сюрпризом, но, могу сказать, что базироваться мы будем на нашей юбилейной программе», — отметил артист.
Напоминаем, все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» и билеты вы найдете на сайте Nashestvie.ru.
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