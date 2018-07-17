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Три музея организовали совместную выставку о возникновении музейного дела в Шанхае
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Три музея организовали совместную выставку о возникновении музейного дела в Шанхае 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ  Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ  Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ  Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ  Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ
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