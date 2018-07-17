Три музея организовали совместную выставку о возникновении музейного дела в Шанхае 

Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ Шанхай, 16 июля /Синьхуа/ — Специальная выставка «Коллекции века: у истоков музейного дела в Шанхае», организованная совместно Шанхайским музеем науки и техники, Шанхайским музеем и Шанхайским городским историческим музеем /Шанхайским городским музеем истории революции/, открылась сегодня в Шанхайском городском историческом музее /Шанхай, Восточный Китай/. Фотографии Синьхуа/Фан Чжэ