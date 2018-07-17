«Вот мы и приняли эстафету от FIFA», — Михаил Пореченков о «Горький fest»

В Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля во второй раз пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». За это время около 40 тысяч зрителей смогут посмотреть лучшие фильмы последних лет на 13 разных площадках города.

Президент кинофестиваля Михаил Пореченков отметил, что организаторы фестиваля приняли эстафету от FIFA и готовы приложить все усилия, чтобы «Горький fest» в столице ПФО прошел не хуже, а может быть и веселее матчей мундиаля. «Мы сделаем замечательное зрелище и покажем хорошее настоящее российское кино», — заключил заслуженный артист.

Также Пореченков рассказал о выводах, которые были сделаны после проведения первого фестиваля «Горький fest», и целях, поставленных на ближайшее время.

Самый главный вывод заключается в том, что в регионе надо развивать кинематограф. Специалисты данной сферы должны иметь возможность попробовать себя в большом кино разных форм не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и здесь, для того чтобы была конкуренция. Это и есть главная проблема, о которой мы все время говорим, пытаемся к ней присмотреться, как-то ее трансформировать. Фестиваль как раз для того и нужен, чтобы именитые кинематографисты приезжали в регион, говорили с молодежью, передавали свой опыт.

Михаил Пореченков

актер, режиссер и телеведущий, президент кинофестиваля

«Горький fest»

Напомним, стало известно, кто из звездных гостей приедет на «Горький fest» в Нижний Новгород.