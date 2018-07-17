Ещё
«Вот мы и приняли эстафету от FIFA», — Михаил Пореченков о «Горький fest»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Вот мы и приняли эстафету от FIFA», — Михаил Пореченков о «Горький fest» 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля во второй раз пройдет фестиваль нового российского кино «Горький fest». За это время около 40 тысяч зрителей смогут посмотреть лучшие фильмы последних лет на 13 разных площадках города.
Президент кинофестиваля Михаил Пореченков отметил, что организаторы фестиваля приняли эстафету от FIFA и готовы приложить все усилия, чтобы «Горький fest» в столице ПФО прошел не хуже, а может быть и веселее матчей мундиаля. «Мы сделаем замечательное зрелище и покажем хорошее настоящее российское кино», — заключил заслуженный артист.
Также Пореченков рассказал о выводах, которые были сделаны после проведения первого фестиваля «Горький fest», и целях, поставленных на ближайшее время.
Самый главный вывод заключается в том, что в регионе надо развивать кинематограф. Специалисты данной сферы должны иметь возможность попробовать себя в большом кино разных форм не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и здесь, для того чтобы была конкуренция. Это и есть главная проблема, о которой мы все время говорим, пытаемся к ней присмотреться, как-то ее трансформировать. Фестиваль как раз для того и нужен, чтобы именитые кинематографисты приезжали в регион, говорили с молодежью, передавали свой опыт.
Михаил Пореченков
актер, режиссер и телеведущий, президент кинофестиваля
«Горький fest»
Напомним, стало известно, кто из звездных гостей приедет на «Горький fest» в Нижний Новгород.
В городе N: последние новости
«Горький fest» смогут посетить около 40 тысяч человек «Горький fest» в Нижнем Новгороде: кто из звезд приедет на фестиваль Стали известны места проведения фестиваля кино «Горький fest»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Развлечения туристов, за которые стыдно26
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Проклятье «Мастера и Маргариты»: как снимали сериал10
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
8 вещей, которые нельзя делать в барах
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
10:20
Спецэффекты, которые вы не заметили
Кино
04:55
Как актеры готовятся к ролям
Кино
02:59
Софико Чиаурели взяли в кино после череды застолий
Кино
07:54
Актеры, которым пригодилась цифровая графика
Кино
10:30
Актеры, которые никак не получат «Оскар»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение