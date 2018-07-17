Жителей Щербинки пригласили на фестиваль «Радость лета»

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Жителей городского округа Щербинка пригласили поучаствовать в фестивале «Радость лета». Мероприятие состоится 20 июня.

Для гостей мероприятия подготовят насыщенную программу. На фестивале выступят ансамбли «Родные напевы», «Новые горизонты» и участники театральной мастерской «Брусиловская завалинка».

Кроме этого, будет открыта выставка художественных работ. Для гостей организуют мастер-классы по рукоделию, английскому языку для путешественников и скандинавской ходьбе. Участники встречи научатся зумбе и основам классических танцев.

Фестиваль организуют сотрудники Центра социального обслуживания «Щербинский». Вход на мероприятие свободный. Фестиваль пройдет по адресу: улица Барышевская роща, дом №22 «А».