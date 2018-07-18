Ещё
Как обеспечить себе безопасность на отдыхе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Как обеспечить себе безопасность на отдыхе 

Don't Panic 6 часов назад
Фото: Don't Panic
Безопасность в путешествии становится проблемой для тех, кто проводит много времени в разных отелях. От кражи личных данных до вполне физических материальных потерь — человек просто не может чувствовать себя защищенно там, где открыт доступ для многих незнакомцев. В следующий раз, собираясь в отпуск, попробуйте применить эти советы, чтобы обезопасить себя и свое имущество от недоброжелательных господ.

Контроль доступа

Выбирайте гостиницы, которые предлагают услуги ограниченного доступа постояльцев. В таких местах лифты просто не поднимаются до гостевых этажей, пока вы не вставите карту-ключ постояльца.

Не используйте свое имя при регистрации

В наше время все еще можно найти гостиницы, готовые, за умеренную плату, внести вас в книгу постояльцев не под настоящим именем. Это будет простейшим способом защитить свою личную информацию.

Смените номер

Меняйте забронированный заранее номер на любой другой. Скорее всего, персонал гостиницы пойдет вам навстречу — при условии, что свободные номера вообще есть.

Телефонная проверка

Позвоните по сотовому из своего номера на стойку регистрации и попросите портье соединить вас с самим собой. Если портье называет ваш номер — о безопасности в этом месте можно забыть. Правильный ответ будет «я могу вас соединить».

Значок на двери

Оставляйте знак «не беспокоить», когда вы покидаете комнату. Так вы покажете любопытным свое присутствие в номере и помешаете горничной поинтересоваться содержимым карманов вашей куртки. Кроме того, не лишним будет оставлять работающим телевизор.

Ближе к земле

Постарайтесь не останавливаться в номерах первого этажа. По статистике, именно эти номера чаще всего грабят — они просто находятся удобнее всего для проникших в отель недоброжелателей.

Интернет-проверка

Любая гостиница имеет свою страницу в Сети. Не поленитесь проверить отзывы предыдущих постояльцев — может быть, вы найдете здесь предупреждение о недобросовестных служащих или рассказы об ограблениях гостей.

Глазок

Через глазок можно рассмотреть происходящее в комнате, пусть и смутно. Закройте его полоской бумаги, чтобы не допустить вторжения в свое личное пространство.

Серфинг по сети

Если вы опасаетесь за свои личные данные, не стоит пользоваться предоставляемым отелем доступом к беспроводной сети. Даже обыкновенный серфинг может принести злоумышленникам данные о паролях к вашей почте и социальным сетям, через которые они могут выйти на информацию о кредитных картах.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых мы потеряли в 20189
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Зачем нужна тарелка под тарелку1
Эпизоды, огорчившие киноманов
Что получается, когда актеры переигрывают
Видео
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
04:45
Ленни Кравиц выпустил новый клип
Концерты
03:25
Ариана Гранде назвала женщину Богом в новой песне
Концерты
06:04
Эпизоды, огорчившие киноманов
Кино
Юные актеры, превратившиеся во взрослых звезд
Кино
04:19
Что получается, когда актеры переигрывают
Кино
10:42
Как выглядели бы фильмы без спецэффектов
Кино
02:57
Гундарева не хотела сниматься из-за полноты
Кино
10:06
Советские и российские фильмы на «Оскаре»
Кино
12:31
Фильмы, неслыханно обогатившие создателей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение