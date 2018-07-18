«Форма» объявила расширенную программу фестиваля

Седьмой раунд ежегодного фестиваля современного искусства «Форма» в формате оупен-эйра традиционно объединит перфомансы, театр и несколько сцен электронной и гитарной музыки. Практически каждый год «Форма» открывает новые площадки в городе — и в этом году фестиваль пройдет 21 июля на Трехгорной мануфактуре по адресу: ул. Рочдельская, 15 В этом году программа существенно расширена за счет иностранных участников. Одно из нововведений — сцены, отданные на откуп поэзии и экспериментальной музыке.

У каждого направления — свой заслуженный куратор: спектакли отбирает театральный обозреватель «Афиши» Алексей Киселев , искусство — владелица галереи «25 кадр» Алиса Булчаг, за электронную сцену отвечает диджей Денис Смагин , за гитарную — музыкант и сооснователь одного из лучших московских магазинов винила Петр Чинават.

Электронную сцену украсят ростовские синт-панки с ностальгическим названием НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК « Бедный Родственник » , CDr - свой последний альбом они посвятили отечественной истории и социальным явлениям, различным диктаторам, правителям, воле к власти, репрессиям и извечным русским проблемам, заданным еще классиками отечественной литературы. Здесь также выступят авторы пластинки года по версии украинского музыкального издания Krossfingers — союз диджея Гриши Нелюбина и музыканта Вани Маслова под заголовком Odopt , которые дебютировали с лайвом в петербургском клубе Mosaique и московской «Рабице».

На гитарной сцене выступит екатеринбургский проект 4 Позиции Бруно — который на протяжении почти четырех десятков альбомов плавно перемещается в разных музыкальных жанрах, а также амбассадоры высокого стиля поп-музыки дуэт московских светских львов Elektromonteur.

Что касается театра, «Форма» славится своим новаторством — здесь проходили иммерсивные спектакли до того, как это стало мейнстримом, так и сейчас на площадке состоится несколько новаторских действий от московских режиссеров: костюмированный спектакль-вечеринка «Потерянные кассеты» под предводительством Донатаса Грудовича и пьеса Мориса Метерлинка «Слепые» на языке мессенджеров. В этом спектакле нет актеров, и перед тем, как погасить свет, вас попросят оставить телефоны включенными. Любитель невыключенных телефонов и автор проекта — новое имя на «Форме», студент Школы Родченко Габбилен Г.

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В этом году на «Форме» можно будет снова встретить работы частого резидента фестиваля — Алисы Йоффе , панк-художницы, знаменитой своими масштабными черно-белыми картинами на текстиле, часто политического или социального толка. Кроме нее свои проекты представят номинант на премию «Инновация» этого года художником Игорем Самолетом, который в своих работах часто показывает друзей и размышляет о своем поколении, а также основательницей благотворительного фонда помощи кошкам Moscow Breed, автором поп-скульптур и инсталляций из найденных объектов Алиной Глазун.

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