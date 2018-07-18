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Вблизи Восточного Дегунина проведут лекции и кинопоказы в рамках городского фестиваля
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Вблизи Восточного Дегунина проведут лекции и кинопоказы в рамках городского фестиваля 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В столице с 1 августа по 9 сентября будет проходить фестиваль «Московское кино», в рамках которого запланированы бесплатные кинопоказы и лекции. Мероприятия фестиваля пройдут, в числе прочего, на открытой площадке вблизи торгово-развлекательного центра «XL». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Департамента культуры города Москвы.
«На открытых площадках города состоятся кинопоказы для жителей, мастер-классы, лекции, встречи с российскими режиссерами и актерами театра и кино», — утверждается в сообщении.
Торговый центр находится по адресу Дмитровское шоссе, дом 89. Мероприятия будут проводиться ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 12.00 до 22.00. (мю)
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