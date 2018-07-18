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В Питере стартовали «Дни грузинского кино»
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В Санкт-Петербурге стартовали «Дни грузинского кино» 

Ревизор.ru 5 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Фестивальныt фильмы можно будет посмотреть в киноцентре "Родина", Государственной академической капелле Петербурга и киностудии "Ленфильм".
"В этом году афиша фестиваля необычайно разнообразна. В неё впервые вошёл документальный фильм — "Прозрачный мир" режиссёра Вахтанга Кунцева-Габашвили. Главные герои фильма — известный режиссёр и его сын с особенностями развития. Вместе они пытаются снять кино о людях с такими же особенностями и разобраться в этой теме", — цитирует 78.ru городской комитет по культуре.
В этот раз на фестивале будет показано большое количество фильмов, поставленных женщинами-режиссерами. Специальными гостями фествиаля станут Автандил Махарадзе, Зураб Кипшидзе, режиссёр Георгий Параджанов, народный артист России Николай Бурляев, Олег Басилашвили, Николай Цискаридзе, Михаил Боярский, Нина Усатова и другие.
Помимо сеансов, в киноцентре "Родина" пройдет фотовыставка Юрия Мечитова об истории грузинского кинематографа.
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