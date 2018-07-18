В Питере стартовали «Дни грузинского кино»

В Санкт-Петербурге стартовали «Дни грузинского кино»

Фестивальныt фильмы можно будет посмотреть в киноцентре "Родина", Государственной академической капелле Петербурга и киностудии "Ленфильм"

"В этом году афиша фестиваля необычайно разнообразна. В неё впервые вошёл документальный фильм — "Прозрачный мир" режиссёра Вахтанга Кунцева-Габашвили. Главные герои фильма — известный режиссёр и его сын с особенностями развития. Вместе они пытаются снять кино о людях с такими же особенностями и разобраться в этой теме", — цитирует 78.ru городской комитет по культуре.

Помимо сеансов, в киноцентре "Родина" пройдет фотовыставка Юрия Мечитова об истории грузинского кинематографа.