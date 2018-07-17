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Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале
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Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале 

Vgoroden.ru 17 июля 2018
Фото: В городе N
Второй фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Нижегородцы и гости города смогут посмотреть фильмы на 13 площадках по всей столице ПФО.
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Как сообщили организаторы кинофестиваля на пресс-конференции 16 июля, в этом году мероприятие планируется гораздо масштабнее и зрелищнее в сравнении с 2017 годом. В конкурсной программе второго фестиваля «Горький fest» будет представлено 26 картин современных режиссеров. Кроме этого ожидается большое количество звезд российского кинематографа.
Отметим, посетить фестиваль в этом году смогут около 40 тысяч человек. А в качестве эксперимента организаторы кинофестиваля решили задействовать летний кинотеатр под открытым небом на Нижне-Волжской набережной. Площадка сможет вместить до 800 человек.
Где, что и когда посмотреть, а также какие мероприятия в рамках кинофестиваля посетить, узнайте из нашей карты фестиваля «Горький fest».
20 июля
21 июля
22 июля
23 июля
24 июля
25 июля
26 июля
Напомним, жюри нижегородского кинофестиваля «Горький fest» возглавит Николай Досталь.
Vgoroden.ru: последние новости
Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале Театральный фестиваль имени Горького стартует в Нижнем Новгороде 16 октября Выставка в честь 175-летия нижегородской фотографии откроется в Нижнем Новгороде
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