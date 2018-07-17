Карта «Горький fest»: где, когда и что посмотреть на фестивале

Второй фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет в Нижнем Новгороде с 20 по 26 июля. Нижегородцы и гости города смогут посмотреть фильмы на 13 площадках по всей столице ПФО.

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Полная программа II Фестиваля нового российского кино «Горький fest»

Как сообщили организаторы кинофестиваля на пресс-конференции 16 июля, в этом году мероприятие планируется гораздо масштабнее и зрелищнее в сравнении с 2017 годом. В конкурсной программе второго фестиваля «Горький fest» будет представлено 26 картин современных режиссеров. Кроме этого ожидается большое количество звезд российского кинематографа.

Отметим, посетить фестиваль в этом году смогут около 40 тысяч человек. А в качестве эксперимента организаторы кинофестиваля решили задействовать летний кинотеатр под открытым небом на Нижне-Волжской набережной. Площадка сможет вместить до 800 человек.

Где, что и когда посмотреть, а также какие мероприятия в рамках кинофестиваля посетить, узнайте из нашей карты фестиваля «Горький fest».

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