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«Сенной базар» пройдет 5 августа на «Черном озере»
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«Сенной базар» пройдет 5 августа на «Черном озере» 

Казанский Портал 1 час назад
5 августа в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» (он же «Печән базары»).
Казанцев ждут дизайн-ярмарка, фудкорт, «парк чтения», детская, научная и танцевальная площадки, лекции и кулинарные мастер-классы. Еще будет презентация национальных блюд финских, американских, сибирских и астраханских татар.
Фестиваль продлится с 11:00 до 22:00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет, сообщают организаторы.
В прошлом году на «Сенном базаре» было много всего интересного и вкусного.
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