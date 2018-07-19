«Сенной базар» пройдет 5 августа на «Черном озере»

5 августа в парке «Черное озеро» пройдет фестиваль современной татарской культуры «Сенной базар» (он же «Печән базары»).

Казанцев ждут дизайн-ярмарка, фудкорт, «парк чтения», детская, научная и танцевальная площадки, лекции и кулинарные мастер-классы. Еще будет презентация национальных блюд финских, американских, сибирских и астраханских татар.

Фестиваль продлится с 11:00 до 22:00. Вход свободный. Возрастных ограничений нет, сообщают организаторы.

В прошлом году на «Сенном базаре» было много всего интересного и вкусного.

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В этом году фестиваль уличного кино пройдет в парке Горького