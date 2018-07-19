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29 июля в Майкопе впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров
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29 июля в Майкопе впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров 

АиФ Адыгея 3 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Мероприятие пройдет в Городском парке культуры и отдыха (летняя эстрада).
«Сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки. В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой», рассказали организаторы фестиваля.
Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля.
Начало фестиваля 29 июля в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.
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