29 июля в Майкопе впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров

Мероприятие пройдет в Городском парке культуры и отдыха (летняя эстрада).

«Сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки. В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой», рассказали организаторы фестиваля.

Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля.

Начало фестиваля 29 июля в 21:00. Вход свободный и без возрастных ограничений.