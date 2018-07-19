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В Москве установили будку для звонков Маяковскому
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В Москве установили будку для звонков Маяковскому 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный поэт родился 19 июля. В честь этого в столице недалеко от Музея Маяковского установили телефонную будку. Визуально она выглядит так же, как и те, что функционировали в советские годы.
Любой желающий может подойти, снять трубку и нажать на кнопку напротив названия стихотворения, которое он хочет услышать. После этих манипуляций можно будет услышать, как выбранное произведение читает сам автор.
@acid_tigra
Проект называется "Голос Маяковского". Будку из подручных средств сделала жена директора Музея Маяковского Юлия Лобова.
В Москве подобных акций еще не проводилось, но сама идея не нова — в Санкт-Петербурге голоса многих известных писателей привлекают прохожих у главного входа в музеи.
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