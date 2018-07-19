В Москве установили будку для звонков Маяковскому

Известный поэт родился 19 июля. В честь этого в столице недалеко от Музея Маяковского установили телефонную будку. Визуально она выглядит так же, как и те, что функционировали в советские годы.

Любой желающий может подойти, снять трубку и нажать на кнопку напротив названия стихотворения, которое он хочет услышать. После этих манипуляций можно будет услышать, как выбранное произведение читает сам автор.

@acid_tigra

Проект называется "Голос Маяковского". Будку из подручных средств сделала жена директора Музея Маяковского Юлия Лобова.

В Москве подобных акций еще не проводилось, но сама идея не нова — в Санкт-Петербурге голоса многих известных писателей привлекают прохожих у главного входа в музеи.