На ВДНХ открылся Международный фестиваль искусств 

20 июля в Москве состоялось открытие Международного фестиваля искусств «Вдохновение на ВДНХ».
На посвящённом открытию фестиваля пресс-брифинге, который прошёл 19 июля, выступили художественный руководитель проекта, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте, а также арт-директор «Вдохновения», театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский.
«Конечно, не использовать такое уникальное место, как ВДНХ, было бы странно. Поэтому мы все здесь», — заявила Дапкунайте.
Должанский, в свою очередь, отметил, что этот фестиваль — не новый, однако первый раз было решено посвятить его театру.
«В Москве такого летнего театрального фестиваля нет, хотя во многих европейских мировых столицах они существуют … Здесь будут показаны спектакли, в которых не играют знаменитые артисты в прекрасных ролях. Здесь некий другой театр. Это интеллектуальный театр, документальный театр. Будет интеллектуальный уличный театр, будет демократический уличный театр», — подчеркнул он.
Фестиваль продлится с 20 июля по 5 августа 2018 года.
Ранее на «Утро.ру» сообщалось, что на ВДНХ с 1 августа по 4 ноября состоится выставка «Курортная мода».