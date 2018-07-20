На ВДНХ открылся Международный фестиваль искусств

20 июля в Москве состоялось открытие Международного фестиваля искусств «Вдохновение на ВДНХ».

На посвящённом открытию фестиваля пресс-брифинге, который прошёл 19 июля, выступили художественный руководитель проекта, актриса и телеведущая Ингеборга Дапкунайте , а также арт-директор «Вдохновения», театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра наций Роман Должанский

«Конечно, не использовать такое уникальное место, как ВДНХ, было бы странно. Поэтому мы все здесь», — заявила Дапкунайте.

Должанский, в свою очередь, отметил, что этот фестиваль — не новый, однако первый раз было решено посвятить его театру.

«В Москве такого летнего театрального фестиваля нет, хотя во многих европейских мировых столицах они существуют … Здесь будут показаны спектакли, в которых не играют знаменитые артисты в прекрасных ролях. Здесь некий другой театр. Это интеллектуальный театр, документальный театр. Будет интеллектуальный уличный театр, будет демократический уличный театр», — подчеркнул он.

Фестиваль продлится с 20 июля по 5 августа 2018 года.