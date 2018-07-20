С чем вы столкнетесь при переезде за границу

Первая эйфория улеглась и вот вы уже начинаете реально подходить к тому, что скоро переберетесь заграницу. Причем, не в качестве туриста, а с заявкой на полноценное пребывание. И если для вас раньше все виделось в розовом цвете, то сейчас вы столкнетесь с некоторыми трудностями, которые несколько притупят вашу радость от переезда. Рассказываем, к чему стоит быть готовым, если вы решили сменить место жительства.

Уровень (и темп) жизни

Даже если вы были крутым специалистом у себя на родине, не считайте, что и на чужбине вас тоже встретят с распростертыми объятиями. Вам придется начинать все заново и своим упорством доказывать, что вы сможете не просто выжить в новой стране, а стать ее частью. Но это лишь на первых порах кажется, что «начинать все с нуля» невероятно сложно и затратно, пройдет совсем немного времени, вы адаптируетесь и начнете с улыбкой вспоминать свои первые дни в качестве иммигранта.

Культурный шок

Психологи уверяют, что достаточно 2-3 месяцев для того, чтобы справиться с культурным шоком и понять, что все люди разные и то, что может быть неприемлемо для вас, считается абсолютно нормальным для других. Да, что-то вам может показаться странным или даже пугающим и вам захочется каждый день звонить своим близким, просто хотя бы для того, чтобы почувствовать их поддержку. Но со временем вы ко всему привыкаете, формируете свой новый круг общения и становитесь частью той культурной общины, которая еще совсем недавно казалась вам чужой и непонятной.

Принятие традиций

С темой культурных различий приходится встречаться каждому, кто решает перебраться в другую страну. Так, например, нельзя жить в США и оставаться настоящим французом, также, как и американцу будет сложно соблюдать свои традиции, живя где-то в Париже. А все потому, что у каждого народа есть свои собственные обычае и привычки, которые приходится вольно-невольно соблюдать, если уж вы решили сменить место жительства. К тому же, следует уважать чужие традиции, а не пытаться демонстративно их игнорировать, едва вы спуститесь с трапа самолета.

Синдром «чужого города»

Эксперты уверяют, что есть так называемый «тест одного года», когда в течение 12 месяцев вам нужно обустроиться в новой стране и завести друзей. Если же по происшествии времени вы так и не смогли найти работу и свой круг общения, тогда этот город вам совершенно не подходит. Иными словами, «он вас не принял». Тогда стоит проанализировать, действительно ли вам нужен был этот переезд заграницу, чтобы чувствовать себя там как в «ссылке» или может стоит перебраться в другую страну и попробовать там начать все сначала. Кстати, многие иммигранты именно на этом этапе понимают, насколько хорошо было дома, и принимают решение вернуться на родину.

Тоска по родине

Многие иммигранты отмечают, что в то время, пока они пытаются покорить новые горизонты на чужбине, их родная страна также меняется. И вот они возвращаются, скажем, лет через 5-7 и с трудом узнают тот город, откуда когда-то уезжали. Поэтому они снова чувствую себя эмигрантами, но уже в своей стране, и пытаются адаптироваться к новым реалиям. Это не то, чтобы плохо, но приходится привыкать к тому, что их дом (о котором они так часто вспоминали заграницей) стал совершенно иным. Некоторые люди признаются, что им потребовалось около года, чтобы привыкнуть к этим изменениям и принять их.