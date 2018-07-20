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Московский фестиваль молодежи пройдет 21 июля в саду «Эрмитаж»
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Московский фестиваль молодежи пройдет 21 июля в саду «Эрмитаж» 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. IV ежегодный «Московский фестиваль волонтёров» состоится 21 июля в саду "Эрмитаж". Как сообщили организаторы — общественная организация «Доступ открыт» — вход на фестиваль свободный, начало в 12:00.
Фестиваль призван развивать волонтерское движение, поддерживать некоммерческие организации, привлекать жителей и гостей столицы к волонтерской деятельности и помощи другим людям, популяризировать корпоративную социальную ответственность бизнеса.
В этом году в фестивале примут участие более тридцати благотворительных и социально-ориентированных организаций: благотворительные фонды «Старость в радость», «Разные люди — рок-музыканты помогают детям», АНО «Выбор родителей», проект «3D: Делаем Добрые Дела», Московское региональное отделение ВОД «Волонтёры-медики» и многие другие.
Участниками концерта станут Евгений Феклистов (гр. «Конец фильма»), Руслан Масюков (финалист проекта «Фабрика звезд»), хедлайнер фестиваля — группа «Мара».
Участники фестиваля приготовили для гостей интерактивную программу. Это художественные выставки, фото-галерея, квест «БезГраничные возможности», спектакль «Мобильного Театра Сказок», разнообразные мастер-классы, уроки оказания первой помощи и даже дефиле адаптивной модной одежды для людей с инвалидностью от компании.
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