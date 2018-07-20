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В бывшем здании Дома культуры моряков открылась первая экспозиция
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В бывшем здании Дома культуры моряков открылась первая экспозиция 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Сотрудники музея изобразительных искусств начали осваивать новое пространство. В бывшем здании Дома культуры моряков открылась первая экспозиция. На ней представлены работы Ловиса Коринта.
Отметим, самая большая коллекция гравюр и литографий этого художника находится в фондах нашего музея. Дополняют выставку небольшие скульптуры калининградского художника Виктора Морина. Гипсовые изваяния Коринта сделаны по его автопортретам. Буквально через неделю эта временная экспозиция станет частью первой постоянной выставки музея на новом месте. Сейчас в одном из выставочных павильонов завершаются ремонтные работы.
Галина Заболотская директор Музея изобразительных искусств:
— В конце следующей недели мы открываем нашу постоянную экспозицию, которая уже известна по зданию на Московском проспекте. Которая представит наш город в контексте западно-европейского и российского искусства. Думаю, даже тем, кто хорошо знаком с нашими экспонатами, будет интересно увидеть её на новом месте. Мы приготовили некоторые сюрпризы, мы её обновили.
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