25 фотографий с «фестиваля стихий». WAFEst пройдет на Горьковском море в седьмой раз

— WAFEst возник достаточно неожиданно — в 2011 году, причем уже где то в апреле, когда до времени проведения первого фестиваля оставалось чуть больше двух месяцев, — сообщается на сайте фестиваля. — Тогда у Мити и Киры из команды LIFE и у части этого проекта — Театра Огня и Света FireLife возникла идея провести огненный фестиваль на берегу Горьковского моря. Сёрф-лагерь FreeDom и его руководитель Сергей охотно согласились провести этот фестиваль на их площадке, заодно назначив на те же даты Кубок Волги по виндсёрфингу. Тут же появился музыкальный Юра, не раз принимавший участие в таком фестивале как Пустые Холмы, и предложил привезти интересных музыкантов… вот так и родился Фестиваль Стихий! Не прошло и недели. Первый фестиваль получился такой камерный, дружный, все ощущали себя как большая семья. Второй фестиваль стал очень масштабным, как раз тогда, в боевых условиях, сформировалась большая команда организаторов, которая делает WAFEst и сейчас. Получился единственный в своем роде фестиваль в Нижегородской области, собирающий практически всех наших творческих людей, принимающий гостей со всей России и даже из-за рубежа.

Площадка фестиваля находится рядом с пансионатом «Буревестник»: