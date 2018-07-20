Митя Фомин и Алина Гросу фестиваля «Свежесть лета»

Митя Фомин и Алина Гросу — хедлайнеры фестиваля «Свежесть лета»

21 июля в Екатерининском парке Москвы пройдет фестиваль «Свежесть лета 2018».

Для тех, кто не представляет себе ни дня без спорта, организаторы подготовили настоящий праздник спорта. Утро традиционно начнется с йоги и продолжится веселым марафоном на роликах и самокатах по аллеям парка; спортивными танцами на верандах и танцевальным флэшмобом по Зумбе у пруда; для сильных духом и телом мужчин будут организованы мастер классы чемпионов боевых искусств; а украшением фестиваля станет площадка возрождения исторических традиций наших предков — «Турнир по городкам»! У гостей фестиваля будет уникальная возможность приобщиться к этому истинно русскому виду спорта на специально оборудованной для игры площадке.

В рамках фестиваля состоится летняя семейная спартакиада для многодетных семей «Движение». Всех участников и победителей ждут призы.

Любители eды на свежем воздухе смогут не только попробовать фаст-фуд самых разных стран мира, но и принять участие в первом Московском семейном чемпионате «Кулинарный поединок» на лучшее барбекю (BBQ), чтобы похвастаться своим умением готовить бургер «по-московски» и мясо на гриле.

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Те же, кто следит за своим весом, смогут посетить мастер-классы по приготовлению вкусной и здоровой еды в зоне уникального «Кулинарного шатра», где ведущие шеф повара нашего города поделятся своими рецептами и секретами кухни, а так же устроят импровизированную автограф — сессию с поклонниками, гостями и зрителями фестиваля.

Пока мужская часть гостей будет отрываться на спортивных площадках, лучшие стилисты и визажисты города проведут для милых девушек и женщин мастер-классы красоты в салоне «под открытым небом», а для любителей массажа будет устроен тест — сеанс от сильных рук и опытных массажистов Москвы.

Особое место в парке займут площадки для старшего поколения москвичей и гостей города. Проект «Московского долголетия» организует парад-марафон песенных коллективов и исполнителей от всех округов нашей столицы, а для тех, кто любит и ведет активный образ жизни, можно будет проявить себя и сразиться в настольный теннис, бильярд или шахматы.

Для самых маленьких гостей фестиваля «Свежесть лета» организаторы приготовили спортивные развлечения, гонки на мини-автомобилях, аттракционы на батутах, всевозможные игры, литературные встречи, кулинарные мастер-классы и даже театральные квесты.

Фестивальный марафон завершится грандиозной дискотекой под «открытым небом» от модных московских диджеев, выступлением специального гостя и праздничным фейерверком!

Вход на фестиваль абсолютно свободный.