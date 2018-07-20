Фильм «Пастель из собрания Русского музея» покажут нижегородцам 22 июля

22 июля в 12.30 в информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» откроется воскресный кинозал.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, в этот день вниманию зрителей будет представлен фильм из цикла «Век Русского музея»: «Пастель из собрания Русского музея».

Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Напомним, воскресный кинозал работает по адресу: пр. Кирова, д.6 на базе информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» с декабря 2017 года. Традиционно в мультимедийном кинотеатре демонстрируются видеофильмы о художниках, скульпторах, архитекторах и истории создания их шедевров.