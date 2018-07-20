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Как в Москве выбирали финалистов «Эмми»
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Как в Москве выбирали финалистов «Эмми» 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
19 июля в Москве международное жюри выбрало финалистов International Emmy Awards. Номинантов на главную телевизионную премию оценивала команда из 22 профессионалов индустрии. В их числе были кастинг-директор фильмов «Миллионер из трущоб» и «Матч-пойнт» Гейл Стивенс, креативный продюсер, редактор сериала «Аббатство Даунтон» Сара Липтон, а также российские актеры, режиссеры и продюсеры Екатерина Климова, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Михаил Идов, Илья Стюарт, Александр Кушаев и Валерий Федорович. Решение жюри останется в секрете до церемонии награждения, которая пройдет в Нью-Йорке в ноябре.
Так как отборочный тур впервые прошел в России, за организацию мероприятия отвечали гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генеральный продюсер Star Media Владислав Ряшин. Надеемся, его желание превратить голосование в России в традицию сбудется. День судейства завершился вечеринкой журнала Esquire в Community Moscow. На ней певица Manizha презентовала несколько композиций из нового альбома, а команда ZDRVNHR отыграла DJ-сет.
Среди гостей были замечены Михаил Идов, Евгений Цыганов, Ким Белов, Ян Ге, Светлана Устинова, Ирина Старшенбаум, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Егор Пискунов, Дарья Яструбицкая и многие другие.
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