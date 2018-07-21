В Самаре пройдут показы Фестиваля российской короткометражной анимации «Мультобоз»

Первый сборник покажут 21–22 июля. В него войдут короткометражки «Кирпичи» (участник Международного Каннского кинофестиваля, 2017); «Банка» (Каннский кинофестиваль, 2014); «Почему банан огрызается» (Берлинский международный кинофестиваль, 2015), «Первобытный папа» (Международный фестиваль детского кино в Чикаго, 2013); «Трудно воробью» (Международный фестиваль детского кино Lucas, 2015); «Раббиш» (Штутгартский фестиваль анимационного кино, 2015); «Несуразь» (Международный фестиваль детского кино в Чикаго, 2014); «Костя» (Лондонский международный фестиваль анимационных фильмов, Великобритания, 2013); «Мужчина встречает женщину» (Каннский кинофестиваль, 2014); The square (Международный фестиваль анимационного кино Animator, Польша, 2017).