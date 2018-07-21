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Джеффу Голдблюму установили памятник в Лондоне
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Джеффу Голдблюму установили памятник в Лондоне 

Рамблер 37 минут назад
Фото: Twitter
Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне, возле Тауэрского моста, в честь 25-летия культовой франшизы "Парк Юрского периода".
Скульптура представляет собой огромного актера Джеффа Голдблюма в образе доктора Йена Малкольма из "Парка Юрского периода". Примечательно, что полураздетый актер лежит на боку в знаменитой позе своего героя, которая даже успела стать мемом.
Статуя получила название "Сексуальный Джефф Голдблюм". В длину она достигает семи метров, в высоту — около трех, а ее вес составляет 150 килограммов. Фигура Голдблюма пробудет у Тауэрского моста до 26 июля, затем ее уберут. Естественно, место облюбовали фанаты фильмов о динозаврах.
"Парк Юрского периода" — научно-фантастическая картина знаменитого режиссера Стивена Спилберга, вышедшая на экраны в 1993 году. Фильм рассказывает о парке развлечений на острове, где восстановили популяцию динозавров. У ленты есть четыре сиквела, последний из них — "Мир Юрского периода 2", который вышел на экраны в июне 2018 года. В этом фильме Джефф Голдблюм вернулся к роли профессора Малкольма.
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