Джеффу Голдблюму установили памятник в Лондоне

Гигантская статуя Джеффа Голдблюма появилась в Лондоне, возле Тауэрского моста, в честь 25-летия культовой франшизы "Парк Юрского периода".

Скульптура представляет собой огромного актера Джеффа Голдблюма в образе доктора Йена Малкольма из "Парка Юрского периода". Примечательно, что полураздетый актер лежит на боку в знаменитой позе своего героя, которая даже успела стать мемом.

Giant, Bare-Chested Jeff Goldblum Statue Erected For Jurassic Park Anniversaryhttps://t.co/I8g6TExuy4 pic.twitter.com/uTBPfOIILf— Comic Book Resources (@CBR) 18 июля 2018 г.

Статуя получила название "Сексуальный Джефф Голдблюм". В длину она достигает семи метров, в высоту — около трех, а ее вес составляет 150 килограммов. Фигура Голдблюма пробудет у Тауэрского моста до 26 июля, затем ее уберут. Естественно, место облюбовали фанаты фильмов о динозаврах.