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Теперь бизнесмен: Билан открыл свой отель
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Теперь бизнесмен: Билан открыл свой отель 

Рамблер 1 час назад
Фото: @bilanofficial
36-летний певец Дима Билан открыл свой мини-отель в Подмосковье.

Хочу поделиться приятным событием с вами 😉! вместе с родственником — компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм! Демократичный отель 3 звезды, на 29 полноценных номера! Доступно, чисто, пройдены все комиссии и главное для людей! реклама есть там где должна быть, этот доступный сегмент, бюджетный, не нуждается в рекламе на luxury ресурсах, но может быть и озвучу в своё время! 3 года работали с компаньоном над этим проектом! Уже как почти год функционирует и радует постояльцами, на самоокупаемость выходит! Ещё будем дорабатывать дорогу! Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие! Это только начало 💪🏽 Всем хороших выходныыых, ведь вечер пятницы!✌🏼Расширенная версия будет доступна в #IGTV! #димабилан #билан #держи

Публикация от  bilanofficial (@bilanofficial)

Небольшой отель на 29 номеров функционирует уже год, а строился три года. Однако подписчикам стало известно об отеле лишь сейчас, после того, как Билан поделился своей публикацией. Певец не говорит название отеля и не дает никакой рекламы. Гостиница принадлежит Билану и его родственнику.
Билан очень доволен своим мини-отелем коттеджного типа. По словам певца, он дорожит своей идеей и тем, что трехзвездочный отель доступен всем желающим. В видео Билан проводит небольшую экскурсию по гостинице.
По его мнению, туризм — направление, которое нуждается в развитии, поэтому и было принято решение построить мини-отель.
"Ещё будем дорабатывать дорогу! Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие!", — признается артист.
Подписчики Димы не остались равнодушными и порадовались за певца:
"Вот молодец! Хоть один шоумен сделал полезное для народа! Удачи и процветания!"
" Поздравляю! Вы молодец! Главное, чтобы ваша гостиница привлекала простой народ, а не только звёзд. "
" Красота какая 👏👏👏 "
— написали поклонники.
Несомненно, что после этой публикации фанаты Билана захотят стать гостями его мини-отеля.
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