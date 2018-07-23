Теперь бизнесмен: Билан открыл свой отель

Небольшой отель на 29 номеров функционирует уже год, а строился три года. Однако подписчикам стало известно об отеле лишь сейчас, после того, как Билан поделился своей публикацией. Певец не говорит название отеля и не дает никакой рекламы. Гостиница принадлежит Билану и его родственнику.

Билан очень доволен своим мини-отелем коттеджного типа. По словам певца, он дорожит своей идеей и тем, что трехзвездочный отель доступен всем желающим. В видео Билан проводит небольшую экскурсию по гостинице.

По его мнению, туризм — направление, которое нуждается в развитии, поэтому и было принято решение построить мини-отель.

"Ещё будем дорабатывать дорогу! Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие!", — признается артист.

Подписчики Димы не остались равнодушными и порадовались за певца:

"Вот молодец! Хоть один шоумен сделал полезное для народа! Удачи и процветания!"

" Поздравляю! Вы молодец! Главное, чтобы ваша гостиница привлекала простой народ, а не только звёзд. "

" Красота какая 👏👏👏 "

— написали поклонники.

Несомненно, что после этой публикации фанаты Билана захотят стать гостями его мини-отеля.