Теперь бизнесмен: Билан открыл свой отель 

Хочу поделиться приятным событием с вами 😉! вместе с родственником — компаньоном открыл гостиницу в Подмосковье, один из самых востребованных жанров мини-отелей, жанров вошедших в этом году в тройку самых перспективных бизнесов, ведь страна развивает туризм! Демократичный отель 3 звезды, на 29 полноценных номера! Доступно, чисто, пройдены все комиссии и главное для людей! реклама есть там где должна быть, этот доступный сегмент, бюджетный, не нуждается в рекламе на luxury ресурсах, но может быть и озвучу в своё время! 3 года работали с компаньоном над этим проектом! Уже как почти год функционирует и радует постояльцами, на самоокупаемость выходит! Ещё будем дорабатывать дорогу! Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие! Это только начало 💪🏽 Всем хороших выходныыых, ведь вечер пятницы!✌🏼Расширенная версия будет доступна в #IGTV! #димабилан #билан #держи
"Ещё будем дорабатывать дорогу! Для меня лично — это новое и интересное, трепетное занятие!", — признается артист.
"Вот молодец! Хоть один шоумен сделал полезное для народа! Удачи и процветания!"
" Поздравляю! Вы молодец! Главное, чтобы ваша гостиница привлекала простой народ, а не только звёзд. "
" Красота какая 👏👏👏 "