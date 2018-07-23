«Подписные издания» создали карту, объединяющую все книжные магазины нескольких районов Петербурга

Команда книжного магазина «Подписные издания» запустила социальный проект «Книжный центр Петербурга» с девизом «Не были в книжном — не были в Петербурге». На главных туристических маршрутах Петербурга в августе появится специальная карта с обозначениями всех городских книжных магазинов. Проект охватит Центральный, Василеостровский, Петроградский районы и часть Обводного канала. В карте будут обозначены как крупные книжные сети, так и совсем небольшие независимые лавки. На Невском проспекте уже появилась небольшая часть карты, которую нарисовал иллюстратор Ия Гаас, с которым магазин уже давно сотрудничает.

«Такого количества книжных магазинов на душу населения, как в Петербурге, нет больше ни в одном городе страны. Наши книжные необычные, интересные и во многом не уступают европейским. И безусловно достойны быть такой же визитной карточкой Петербурга, как музеи и театры. Так и родилась идея этого проекта. Нам хочется, чтобы книжные попали в туристическую программу, и им также уделяли внимание на городском уровне. А петербуржцы понимали какое это большое счастье, что энтузиасты книжного дела делают свою работу на столь высоком уровне», — рассказал «Собака.ru» совладелец магазина «Подписные издания» и инициатор проекта Михаил Иванов , добавив, что с помощью проекта магазин рассчитывает сплотить всех игроков книжного рынка Петербурга. Любой желающий также может бесплатно получить плакаты с картой и повесить их в транспорте или у себя дома. Для этого необходимо прийти на Литейный, 57, и попросить на кассе экземпляр. Помимо этого авторы «Книжного центра Петербурга» будут рады комментариям о проекте и правкам — если горожане найдут какие-либо неточности в карте и посчитают, что ее нужно дополнить.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.