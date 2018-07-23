В Санкт-Петербурге в честь юбилея Русского музея пройдет фестиваль-путешествие

В рамках юбилея музея участники лаборатории «Человек мира» устроят автопробег на ретро-машинах по трем городам России. Фестиваль стартует 28 июля на территории Михайловского сада в Петербурге. Там пройдет музыкальный перформанс с сотней ткацких станков. Еще одной площадкой фестиваля станет территория Русского музея, где будет размещена живая инсталляция на тему сельской жизни. На Масленом лугу горожане смогут увидеть визуально-музыкальное действие «Симфония Труда», оно расскажет о переходе человечества от ручного труда к машинному. В столице участнкиами фестиваля станут знаменитые артисты. А в Суздале гости праздника смогут посмотреть, как происходит обжиг гигантских глиняных фигур на плотах. Финальным днем фестиваля станет 3 августа.