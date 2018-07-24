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Книги и немного больше: фестиваль Букинист стартовал в Москве
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Книги и немного больше: фестиваль Букинист стартовал в Москве 

Администрация поселения Вороновское 6 часов назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: mos.ru Фестиваль «Букинист» стартовал в Москве
На его площадках можно будет почитать и приобрести старые издания. Рядом с торговыми рядами уже появились и специальные точки для буккроссинга.
Фестиваль проходит на Новом Арбате, где работает сразу несколько площадок, завершится он 20 октября.
Как сообщается на сайте Правительства Москвы, целых три месяца порядка 30 различных торговых точек с совершенно разной литературой будет работать на Новом Арбате. Здесь можно купить как детские книги, так и взрослые. Причем многим изданиям на этом букинистическом фестивале больше 100 лет, можно прийти и посмотреть", — рассказал Алексей Немерюк.
Гостей фестиваля приглашают поучаствовать в мастер-классах и обмене книгами — специальные точки для буккроссинга уже появились рядом с торговыми рядами. А изюминкой фестиваля станет меню уличных кафе. Здесь гостям предложат блюда, приготовленные по рецептам известных писателей.
Администрация поселения Вороновское: последние новости
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