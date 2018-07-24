Сотрудники Эрмитажа и Академии Художеств прочитают лекции о русском стиле в музее Фаберже

Музей Фаберже запускает курс лекций о русском стиле в моде, архитектуре, искусстве, музыке и интерьере. Их прочитают хранительницы коллекций костюма и мебели Государственного Эрмитажа Нина Тарасова и Наталья Гусева , член-корреспондент и профессор кафедры зарубежного искусства Российской Академии художеств Юрий Савельев и Юлия Арутюнян, а также преподаватель кафедры истории русской музыки Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова Надим Айдаров.

Они расскажут об истоках русского стиля, интерьерах петербургских дворцов, придворных платьях княгинь и императриц, многие из которых сегодня можно увидеть в Галерее костюма в РХЦ «Старая деревня». Пять лекций пройдут в Музее Фаберже с 26 июля по 22 августа и будут стоить 1850 рублей. Одну лекцию можно послушать за 450 рублей. Билеты, число которых ограничено, можно купить уже сейчас на сайте музея.