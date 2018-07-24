В Пушкинском музее произошел сбой в продаже онлайн-билетов 

В Пушкинском музее произошел технический сбой в продаже билетов через интернет. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter музея.
По техническим причинам не работает продажа билетов в музей на сайте. Приносим извинения за неудобства. Билеты можно приобрести в кассах музея. Входные билеты продаются только день в день, билеты на мероприятия можно приобрести заранее.
— Пушкинский музей (@theartsmuseum)
July 24, 2018
Отмечается, что входные билеты можно приобрести в кассах Пушкинского музея.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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