В Пушкинском музее произошел сбой в продаже онлайн-билетов

В Пушкинском музее произошел технический сбой в продаже билетов через интернет. Об этом сообщается в официальном микроблоге Twitter музея.

По техническим причинам не работает продажа билетов в музей на сайте. Приносим извинения за неудобства. Билеты можно приобрести в кассах музея. Входные билеты продаются только день в день, билеты на мероприятия можно приобрести заранее.

— Пушкинский музей (@theartsmuseum)

July 24, 2018

Отмечается, что входные билеты можно приобрести в кассах Пушкинского музея.

Сообщение В Пушкинском музее произошел сбой в продаже онлайн-билетов появились сначала на Москва Меняется.