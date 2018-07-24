Парк по мотивам фильмов Warner Brothers в Абу-Даби

В Абу-Даби, на острове Яс, открылся самый большой в мире парк развлечений по мотивам фильмов студии Warner Bros.

Парк Warner Bros. World Abu Dhabi занимает площадь 153 тысячи квадратных метров и состоит из шести районов, в том числе городов Metropolis и Gotham, зон Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. В парке можно будет встретить таких супергероев, как Бэтмен, Супермен и Чудо-Женщина, а также мультяшных персонажей: Тома и Джерри, пса Скуби-Ду и семейство Флинтстоунов. Кроме аттракционов, в парке будут работать рестораны, предлагающие блюда ближневосточной, азиатской и западной кухни.

Warner Bros. World #AbuDhabi — is the place to be 😍 pic.twitter.com/2PFca7d8gy— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) 23 июля 2018 г. Инвестиции в парк развлечений составили порядка одного миллиарда долларов США.

Билеты уже доступны по цене от 80 долларов для взрослых и 63 долларов для детей.