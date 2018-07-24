Ещё
Парк по мотивам фильмов Warner Brothers в Абу-Даби
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Парк по мотивам фильмов Warner Brothers в Абу-Даби 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Twitter
В Абу-Даби, на острове Яс, открылся самый большой в мире парк развлечений по мотивам фильмов студии Warner Bros.
Парк Warner Bros. World Abu Dhabi занимает площадь 153 тысячи квадратных метров и состоит из шести районов, в том числе городов Metropolis и Gotham, зон Cartoon Junction, Bedrock, Dynamite Gulch и Warner Bros. Plaza. В парке можно будет встретить таких супергероев, как Бэтмен, Супермен и Чудо-Женщина, а также мультяшных персонажей: Тома и Джерри, пса Скуби-Ду и семейство Флинтстоунов. Кроме аттракционов, в парке будут работать рестораны, предлагающие блюда ближневосточной, азиатской и западной кухни.
Инвестиции в парк развлечений составили порядка одного миллиарда долларов США.
Билеты уже доступны по цене от 80 долларов для взрослых и 63 долларов для детей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем убили этих героев
Тест: на какой фильм похожа ваша жизнь4
«Этот срам увидят твои дети!»: снимок Глюкозы вызвал недоумение в сети3
Ляпы в советских мультиках13
Супергероя на ТВ впервые сыграет трансгендер
Видео
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
02:37
Звезды, которые могут заменить друг друга в кино
Кино
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
18:30
Режиссеры-самоучки, у которых нет образования
Кино
04:38
Зачем убили этих героев
Кино
02:58
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Кино
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение