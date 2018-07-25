Саратовцы смогут бесплатно посетить Радищевский музей

В воскресенье, 29 июля, в здании исторического музея имени Радищева впервые пройдет акция «Культурный выходной». Его двери будут открыты с десяти утра до шести вечера для всех желающих. Гости музея смогут бесплатно посмотреть все выставки вместе с экскурсоводом. Для посетителей приготовили мастер-классы по живописи и созданию кукол в различных авторских костюмах.

«Всероссийская акция «Культурный выходной» дарит саратовцам и гостям нашего города уникальную возможность не просто еще раз побывать в Радищевском музее, но и приобщиться к лучшим практикам взаимодействия с музейной аудиторией», — отметила генеральный директор музея Людмила Калинина.

Программа акции

Постоянная экспозиция

Шедевры коллекции Живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства русских и западноевропейских мастеров из собрания Радищевского музея. Экскурсии по постоянной экспозиции: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. Выставки Искусства миг. Музей Большого театра Эскизы декораций и костюмов, афиши, макеты, костюмы, декоративно-прикладное искусство, личные вещи, фотографии. Собрание Музея Государственного академического большого театра России (Москва). Экскурсии по выставке: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Мода на прошлое. XIX век. Эпоха историзма Декоративно-прикладное искусство, печатная и оригинальная графика, книги из собрания Радищевского музея. Экскурсии по выставке: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Творческие мастерские Волшебная палитра Знакомство с творчеством известных художников из постоянной экспозиции и создание в мастерской собственного живописного «шедевра». Время начала: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Маленькая танцовщица Знакомство с выставкой «Искусства миг. Музей Большого театра» и создание куклы-балерины в авторском костюме. Время начала: 11:00, 13:00, 15:00 Костюм Мадам Баттерфляй Знакомство с выставкой «Искусства миг. Музей Большого театра» и создание куклы в японском национальном костюме Время начала: 11:00, 13:00, 15:00 Стоит отметить, что «Культурный выходной» проводится совместно с благотворительным фондом «Система». Фонд сотрудничает с музеями страны и открывает их двери для бесплатного посещения на один-два выходных дня. В акции уже приняли участие многие крупные музеи страны и около 40 тысяч гостей.