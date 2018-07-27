Студенты и многодетные семьи смогут бесплатно посетить выставку боевой техники в Музее Победы в День ВМФ

Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

«В День Военно-морского флота, 29 июля, многодетные семьи, студенты и курсанты военных вузов Российской Федерации смогут бесплатно посетить выставку боевой техники в Музее Победы на Поклонной горе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на открытой площадке музея представлено вооружение и боевая техника Военно-морского флота СССР.

«Это башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые прикрывали в годы Великой Отечественной войны базы от нападения вражеских самолетов. Выставку дополняет вооружение линкоров и минно-торпедное оружие. Среди экспонатов Музея Победы — 305-мм морская железнодорожная установка ТМ-3-12, рубки подводных лодок «Л-3» и «Щ-307», а также торпедный катер «Комсомолец» проекта 123-бис. Подобные катера участвовали в боях на Балтике на заключительном этапе Великой Отечественной войны», — добавили в пресс-службе музея.