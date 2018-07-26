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День Индии в парке «Сокольники»
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День Индии в парке «Сокольники» 

CHIPS journal 4 часа назад
Фото: CHIPS journal
С 10 по 12 августа в парке «Сокольники» пройдет День Индии. Можно будет посетить выставку специй, приправ и чая, восточный базар с тканями и национальными костюмами, мастер-классы по йоге, аюрведе, индийской кухне и танцам, фестиваль колесниц и болливудского кино, послушать концерт российских и индийских исполнителей и купить сувениры.
Для детей в течение всего фестиваля будут идти мастер-классы, кроме того, можно будет принять участие в конкурсе рисунков.
Подробная программа — на сайте Дня Индии.
Начало в 10:00, площадка будет открыта до 22:00. Вход свободный.
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