День Индии в парке «Сокольники»

С 10 по 12 августа в парке «Сокольники» пройдет День Индии. Можно будет посетить выставку специй, приправ и чая, восточный базар с тканями и национальными костюмами, мастер-классы по йоге, аюрведе, индийской кухне и танцам, фестиваль колесниц и болливудского кино, послушать концерт российских и индийских исполнителей и купить сувениры.

Для детей в течение всего фестиваля будут идти мастер-классы, кроме того, можно будет принять участие в конкурсе рисунков.

Подробная программа — на сайте Дня Индии.

Начало в 10:00, площадка будет открыта до 22:00. Вход свободный.